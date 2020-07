Angola: Le PAC va financer 18 projets à Lunda Norte

Dundo (Angola) — Dix-huit coopératives agricoles et producteurs individuels des 54 produits du panier de la ménagère à Lunda Norte ont déjà soumis leurs projets aux banques pour bénéficier, cette année, d'un prêt du Programme d'Appui au Crédit (PAC), à l'initiative du Ministère de l'Economie et de la planification et la Banque de Développement d'Angola (BDA).

Selon le directeur du bureau provincial de l'agriculture, de la pêche et du développement rural de Lunda Norte, Francisco Lubamba, les coopératives et les producteurs individuels produisent des légumes, des tubercules, des fruits et des éleveurs d'animaux.

Il a précisé que le choix de ces groupes économiques s'est fait en fonction de leur organisation et de leur capacité de production.

Le responsable a ajouté que deux autres processus sont en cours d'analyse, étant un producteur de miel et un pisciculteur, pour être également financés.

Il a assuré que ceux déjà sélectionnés sont les plus gros producteurs de la région et espère qu'avec le financement, ils pourront augmenter la production pour répondre à la demande du marché local.

Le financement, qui vise à matérialiser le Programme National de Production, de Diversification des Exportations et de Remplacement des Exportations (PRODESI), créé par l'Exécutif en 2018, résulte des mémorandums de mise en œuvre du PAC, paraphés entre le Ministère de l'Économie et de la Planification (MEP), la Banque de développement d'Angola (BDA), le Fonds de garantie du crédit et huit banques commerciales.

Après l'approbation des coopératives pour le financement, il s'ensuit l'identification des besoins des paysans puis l'élaboration des projets par les consultants du Ministère de l'Economie et être envoyés aux banques pour le financement.