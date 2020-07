Ile Maurice: Père Jean-Claude Veder - «Pathétique que trois ministres viennent deux jours avant notre rassemblement parler de la commission Justice et Vérité»

Le rassemblement d'Affirmative Action (AFAC), dimanche, a-t-il répondu à vos attentes ?

Oui, ce rassemblement à répondu à toutes nos attentes. Nous n'avons eu que trois semaines pour le préparer avec les moyens de bord. Beaucoup d'événements auraient pu nous décourager de le tenir : le temps, le Covid-19 où les gens ont peur de se rassembler, le lieu propice à trouver, etc. mais nous avons foncé parce que nous croyons qu'il était temps de porter devant les autorités ce que tant et tant personnes faisaient résonner auprès de nous : notamment un sentiment de ras-le-bol, avec tous ces scandales dont nous entendons parler en ce moment et les discriminations qui touchent les créoles et pas seulement eux mais aussi les autres composantes de la société mauricienne.

Ceux qui sont venus sont des engagés. Ils croient en ce combat que nous menons. Mais à voir les réseaux sociaux, plusieurs ont préféré nous soutenir à travers leur écran. Pour exemple, une petite vidéo sur les créoles que nous avions projetée le jour du rassemblement et postée sur notre page FB dimanche a été visionnée en un jour par plus de 46 000 personnes. Notre live aussi a vu la participation de plusieurs milliers de personnes non seulement ici mais aussi dans d'autres pays. Ce rassemblement a répondu à nos attentes parce que beaucoup de gens ont pu s'exprimer à propos de ce qui les étouffait jusqu'ici.Jamais dans notre histoire, je pense, nous avions eu un rassemblement de cette envergure pour venir dénoncer ce qui ne va pas dans notre République en termes de discrimination !

- Le fait que trois ministres soient venus annoncer deux jours avant votre rassemblement, la création d'une Land Court et la mise sur pied du Musée de l'Esclavage, deux des recommandations de la commission Justice et Vérité, est-ce une demi-victoire pour l'AFAC ?

Ce n'est même pas une victoire. C'est pathétique que trois ministres viennent deux jours avant notre rassemblement parler du Truth and Justice Commission - il faut le souligner en plein affolement de la population plutôt braquée par les fake news à propos des cas d'infection de Covid-19 dans les écoles -, alors que ces ministres savaient que nous allions en parler dimanche. Ils pensaient nous couper l'herbe sous les pieds. La création de la Land Court est déjà contestée. Donc il y a encore du chemin à faire. Par rapport au musée, nous voyons enfin une lueur d'espoir après neuf ans ! Mais il y a plein d'autres choses encore à appliquer dans le rapport. De plus, le rapport n'a pas été publié dans sa totalité. L'AFAC va continuer sa campagne d'information et de lobby pour que le rapport de la Truth and Justice Commission ne reste pas dans les bibliothèques des universités ni dans les placards des ministères.

- Y a-t-il eu des réactions à la suite du partage public des témoignages ayant trait aux injustices et autres discriminations lors du rassemblement de dimanche ?

Nous avons eu plein de réactions et surtout beaucoup d'encouragements. Il suffit de voir les commentaires sur les réseaux sociaux. Certaines personnes sortent de l'ombre et reprennent courage parce qu'elles sont victimes de discrimination et ne pouvaient s'exprimer jusqu'ici. Il y a eu des révélations aussi, mais certaines institutions se taisent et font la politique de l'autruche.

- Quel sera le prochain move de l'AFAC ?

Nous nous retrouvons ce vendredi pour un debriefing et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous continuerons notre campagne d'information, de dénonciations et de lobbying à travers le pays.