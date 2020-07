Congo-Kinshasa: Reconnaissance - La ministre Irène Esambo loue les mérites de Martin Ekanda

Pour la ministre déléguée chargée des Personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables, le promoteur de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyses (Isipa) est un modèle de persévérance et de courage.

A la suite du décès du fondateur de l'Isipa, Martin Ekanga, survenu le week-end dernier, la ministre déléguée des Personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables, Irène Esambo, a salué, le 20 juillet, la mémoire de l'illustre disparu. Ce membre du gouvernement congolais a reconnu le courage et la détermination de celui qui a été considéré comme un véritable modèle pour des personnes vivant avec handicap. « Nous lui devons un hommage mérité. Sa mort est une grande perte pour la communauté des personnes vivant avec handicap. Malgré son handicap, il n'a pas croisé les bras face aux problèmes de la société. M. Ekanga est un modèle de persévérance », a déclaré la ministre Irène Esambo à la presse kinoise.

Elle a profité de cette occasion pour appeler la communauté des personnes vivant avec handicap à suivre l'exemple du promoteur de l'Isipa, afin de surpasser le handicap et d'être utile à la société. Le président de l'ONG des albinos de la RDC, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Texas, a également reconnu le courage et la détermination de Martin Ekanda. Il évoque le souvenir de nombreuses initiatives du défunt en faveur des personnes vivant avec handicap, particulièrement des handicapés moteurs.

Il est rappelé que le promoteur de l'Isipa, Martin Ekanda, décédé le 16 juillet, était une personne vivant avec handicap. Mais son courage et sa détermination lui ont permis de concevoir et de concrétiser cette école, qui est parmi les plus grands en Afrique subsaharienne, dans le secteur de l'informatique. L'Institut commencé à Kinshasa s'est également implanté dans le Kongo central où il continue à mener le peloton des instituts d'enseignement supérieur privés.