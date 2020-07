Congo-Brazzaville: Baccalauréat - Plus de 83.000 candidats affrontent l'examen

Les épreuves écrites du baccalauréat général ont été lancées, le 21 juillet, sur toute l'étendue du territoire national. Jusqu'au 24 du même mois, quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf candidats, repartis dans deux cent soixante et un centres, affronteront cet examen d'Etat.

Le baccalauréat, session de juillet 2020, se déroule dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Presque toutes les conditions ont été réunies pour un bon déroulement des épreuves écrites de cet examen d'Etat. Moins de trente élèves par salle, distanciation physique respectée, installation des caméras thermiques et des dispositifs de lavement des mains devant chaque centre ainsi que la distribution des cache nez pendant chaque épreuve ; telle est l'image des différents centres de Brazzaville (42.029 candidats) que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a visité ce 21 juillet.

Il était accompagné de la ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, du préfet de Brazzaville, du conseiller du Premier ministre à l'éducation, des présidents des commissions éducations de l'Assemblée et du Senat, du maire de Brazzaville et des représentants de l'Unesco. Une manière de permettre à toutes les parties prenantes de s'imprégner des conditions de déroulement de l'examen mais aussi d'encourager les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes.

« Vous faire rater cet examen est un risque pour nombreux d'abandonner les études. C'est un examen qui a été préparé et se déroule dans les conditions normales de température et de pression. Les choses se passent comme prévu et nous avons travaillé à ce que le coronavirus n'ait aucun impact négatif sur le déroulement du baccalauréat », a notifié Anatole Collinet Makosso.

Il estime que la pandémie de coronavirus est une aubaine pour le département de l'enseignement puisque cette maladie a permis au gouvernement d'expérimenter quelques outils qui ont été aux bénéficies des élèves, notamment la publication des cours en version numérique ainsi que dans les médias. « Nous avons su le transformer pour une opportunité pour nos enfants, parce que nous avons dispensé tous les cours et les élèves ont bravé la Covid-19 grâce à leur capacité de résilience et leur capacité de faire face aux difficultés », a-t-il ajouté.

Un centre spécial pour les candidats « frauduleux »

Ceux qui n'ont pas retrouvé leurs noms sur les listes sont pour la plupart des candidats frauduleux, a renchéri le ministre. Selon lui, ils ont tenté de prendre frauduleusement les inscriptions mais en vain. Coincée par la date de l'examen, la majorité s'est présentée la veille de l'examen auprès des services du ministère de tutelle pour présenter leurs doléances afin d'obtenir une largesse puisqu'un centre spécial leur a été dédié à Brazzaville. Selon certaines sources, cette situation est observée dans plusieurs centres du pays car les élèves bloqués dans certaines localités à cause de la Covid-19 sont obligés de se rapprocher des centres de leur résidence actuelle pour composer. D'autres candidats n'ayant pas inscrit officiellement leurs noms à la direction des examens et concours mais plutôt auprès des particuliers veulent aussi participer, coûte que coûte, aux épreuves du bac.

« Je vous prends le cas de Tchamba Nzassi où un groupe d'une douzaine d'élèves aurait donné de l'argent et les dossiers à un escroc qui leur a présenté un faux document qui orientait les enfants vers l'école Bernadette Bayonne. Toute la nuit nous avons géré les cas des élèves qui se présentent à la dernière minute au motif qu'ils auraient été oubliés. A cet effet, nous avons ouvert un centre spécial où vous avez près de quatre cent soixante-quinze candidats... Nous devrons donner la chance à tout le monde », a expliqué Anatole Collinet Makosso.

Un centre supplémentaire a été ainsi mis à la disposition de ces élèves qui se disaient n'avoir pas retrouvé leur centre d'examen. Tous les candidats relevant des établissements consulaires auront une session particulière lorsque les frontières seront ouvertes.

Pour sa part, la ministre de la Jeunesse, Destinée Hermella Doukaga, a regretté l'acte de vandalisme qui a été perpétré à Pointe-Noire la veille du lancement des épreuves écrites du baccalauréat. Elle a demandé aux élèves de toujours se rapprocher des services compétents au lieu de s'illustrer par la violence car, « le langage de la violence n'est plus admissible. Il y a des moyens de recours qui existent lorsqu'on se sent léser. Quelle que soit la cause revendiquée, aucun acte incivique n'est défendable », a-t-elle signifié.

Dans les différents centres visités, quelques élèves ont rassuré que tout se passe bien, au moins pour le premier jour. « Je suis sereine. Je n'ai pas peur parce que je me suis préparée malgré la survenue du coronavirus. Tout se passe bien et j'espère que les prochaines épreuves seront aussi abordables parce que je dois intégrer l'université », a rassuré Solange Loumouamou, candidate au centre de la Révolution.

Notons que pour ce premier jour, les candidats de toutes les séries confondues ont composé sur les mathématiques. Le deuxième jour est réservé aux épreuves de français pour les séries littéraires, les sciences physiques pour les séries D et C puis la langue anglaise pour toutes les séries. La journée du 23 juillet sera consacrée aux épreuves d'histoire-géographie puis la deuxième langue pour les séries littéraires. Les candidats des séries scientifiques affronteront les sciences de la vie et de la terre ainsi que l'histoire, à la deuxième heure. Le dernier jour, tous les candidats composeront sur les mêmes matières, à savoir la philosophie puis l'éducation physique et sportive. Cette dernière épreuve n'aura pas, cette fois-ci, la pratique. Tout se fera à l'écrit.