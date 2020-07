Congo-Brazzaville: Baccalauréat général session de juillet 2020 - La ville océane présente 23 254 candidats

Les épreuves écrites ont démarré dans la matinée sur toute l'étendue du territoire national. À Pointe-Noire, les épreuves ont été lancées au lycée 30 Mars par le préfet Alexandre Honoré Paka, en présence des délégués du ministre de l'Enseignement primaire secondaire et de l'alphabétisation.

Au total, vingt-trois mille deux-cent cinquante-quatre candidats ont été inscrits dont seize mille cinq cent quatre-vingts filles. Ces candidats sont répartis dans soixante-dix-sept centres d'examens à Pointe-Noire et à Tchiamba-Nzassi. Pour la première journée de l'examen qui va prendre fin le 24 juillet, toutes les séries confondues ont planché sur l'épreuve de mathématiques. Le 22 juillet, les candodats de la série A aborderont le français et l'anglais, tandis que ceux des séries C et D les sciences physiques et l'anglais.

L'examen va se poursuivre le 23 juillet avec les épreuves d'histoire et géographie et la deuxième langue, notamment le latin, l'espagnol et le russe pour les littéraires. Les scientifiques vont faire la SVT et l'histoire. L'examen va prendre fin le 24 juillet avec la philosophie et l'éducation physique et sportive écrite pour toutes les séries.

S'adressant aux candidats, Alexandre Honoré Paka a rappelé que le gouvernement de la République a mis en œuvre les stratégies nécéssaires afin de réussir l'organisation des examens d'Etat pour l'année scolaire 2019-2020. « Vous n'avez donc pas raison d'échouer », a-t-il dit avant de leur souhaiter bonne chance.