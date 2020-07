Congo-Kinshasa: Mazembe - Trésor Mputu dénonce l'influence négative des agents sur les joueurs

Le milieu offensif international du TP Mazembe, Trésor Mputu Mabi, a profité de cette période de crise sanitaire avec la suspension des activités sportives pour accorder un entretien sur le site web officiel du club de Lubumbashi. Il a un langage dur au sujet des agents véreux qui égarent des joueurs et les mettent en conflit avec leurs clubs.

Le TP Mazembe a vu quelques-uns de ces joueurs partir alors que les transferts avec les clubs de destination de ceux-ci n'étaient pas effectifs, le cas de Meschak Elia, Ben Malango, etc. et, par le passé, Alain Kaluyitukadioko sur conseil des agents des joueurs. Cadre expérimenté du club, Trésor Mputu a déjà été victime de l'influence néfaste des agents dans sa carrière. « J'ai sans doute été victime de l'influence négative des agents que nous appelons abusivement managers. Leurs méthodes nuisent à beaucoup d'équipes du continent. Ils trompent et manipulent les joueurs », a-t-il dit.

Et de déplorer en établissement, par ailleurs, la responsabilité des joueurs précisément ceux de Mazembe : « Parlant du TPM, chaque joueur a son contrat. Tout est clairement indiqué. Aujourd'hui par exemple, il y a des joueurs qui signent en catimini avec certains agents, alors que le club n'est pas au courant. Et ils ne se gênent pas de dire à ces agents qu'ils n'ont pas de contrat et pourtant c'est le contraire. Comment un joueur sans contrat peut-il être aligné régulièrement ? C'est inadmissible une telle attitude. Notre président dépense énormément pour assurer les salaires et primes de tout le monde au club, il respecte tous les joueurs. Et à notre tour, nous devons lui rendre ce respect. Entendre un joueur brandir le faux argument qu'il n'a pas de contrat est une injure. Je prends sur moi d'expliquer à certains coéquipiers que ce n'est pas le bon chemin pour quitter le club. Le président Moïse Katumbi ne mérite pas ça... ».

Trésor Mputu a regretté que certains de ses coéquipiers signent ailleurs sans donner la moindre information au club qui dispose cependant d'un manager général chargé de suivre le mouvement de transferts. « C'est une réalité que bafouent certains amis oubliant que le règlement intérieur du club et même certaines dispositions de nos contrats peuvent amener le club à suspendre ou mettre à pied le joueur. Comme notre président a le pardon au bout de chaque phrase, certains amis le savent et en abusent... », a-t-il fait observer.

L'ancien capitaine du TP Mazembe a souligné que Moise Katumbi ne retient jamais un joueur qui veut partir en bonne et due forme et tous les joueurs de Mazembe prennent le ferme engagement de gagner la Ligue des champions avant de penser à la Ligue 1 et de battre l'éternel rival, le FC Saint-Eloi Lupopo, c'est un engagement des joueurs sans l'intervention du chairman du club. « Les jeunes ont hâte de partir, je leur conseille de suivre les orientations du président qui tient à voir ses joueurs s'épanouir ici et ailleurs. Le TPM n'est pas un club amateur... Pendant cette période de covid-19 qui prive le club de recettes, nous recevons régulièrement nos salaires », a indiqué le métronome du TP Mazembe, au club depuis 17 ans. Et à propos, Mazembe n'a plus remporté de trophée africain depuis trois ans, faisant du surplace en Ligue des champions. « La direction n'en peut plus, elle dépense beaucoup en termes de salaires et primes mais nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif. Il est temps de se remettre au travail pour gagner la Ligue des champions », a signifié Trésor Mputu.