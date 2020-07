Congo-Kinshasa: Renaissance du Congo - L'appel à l'unité de Jean-Max Mayaka

L'absence du président du FC Renaissance du Congo, Pascal Mukuna encarcéré à la prison central de Makala à Kinshasa, a révélé les problèmes qui minent le club. Le président des supporters a entamé une série des rencontres dans le but d'apporter plus de sérénité au club orange de la capitale de la République démocratique du Congo.

L'heure est grave au sein du FC Renaissance du Congo depuis la détention du président de ce club de football, l'évêque Pascal Mukuna, à la prison centrale de Makala. Certes, l'équipe n'est pas démobilisée, mais les supporters du club orange de la capitale souscrivent à plus de sérénité au sein de leur équipe par l'unité.

Aussi la série des rencontres avec les anciens dirigeants du FC Renaissance du Congo, initiées par le président de la grande commission des supporters, Gelezo, s'inscrit-elle dans cette optique. Il a devisé avec Jean-Max Mayaka, l'un des fondateurs du club. Les problèmes qui minent les Renais ont été abordés au cours de cette rencontre, entre autres, le manque de dialogue, le non-respect des postes au niveau du comité de direction de l'équipe, etc. « Nous ne devons pas voir les choses par rapport à un individu, mais par rapport à un groupe de personnes qui doivent se mettre ensemble en fonction des compétences, d'une vision commune et de bonne répartition des tâches pour éviter de tomber dans ces erreurs du passé », a déclaré Jean-Max Mayaka. Et de poursuivre : « Renaissance est l'équipe des supporters. Et en tant que supporter, je ne peux pas accepter que l'équipe sombre. Pour cela, il va falloir se mettre autour d'une table, et voir si je peux être utile. Si j'ai accepté l'humiliation pour cette équipe, c'est parce que Renaissance du Congo est sortie en partie de mon embryon. Si aujourd'hui, on m'associe, on demande mon avis, ou on estime que je peux être utile, je n'hésiterai pas. Si tous, nous nous mettons ensemble, Renaissance ira bien.»

L'on veut croire que le président des supporters pourra également chercher à rencontre Antoine Musanganya, un autre dirigeant parmi les fondateurs du club, dans le cadre de la même démarche. Le club a récemment promu l'ancien international Trésor Lualua au poste de manager, et l'on attend la suite, du fait toutes les activités du football étaient suspendues à cause de la pandémie de covid-19. La levée de l'état d'urgence sanitaire va permettre la reprise des activités.