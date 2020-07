Algérie: Constantine - Distribution de 1.100 logements AADL et LPL

Constantine — Un quota de 1.100 logements des formules location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et public locatif (LPL) a été distribué mardi à Constantine, lors d'une cérémonie officielle présidée par le wali, Ahmed Adelhafid Saci et le directeur général de l'AADL, Tarek Belaribi.

Il s'agit de 1.000 logements AADL implantés à l'extension Ouest de la circonscription administrative Ali Mendjeli et 100 logements à caractère social, réalisés dans la commune d'Ain Smara, a précisé le chef de l'exécutif local dans une allocution prononcée à cette occasion au palais de la culture Malek Haddad, où s'est tenue la cérémonie de remise des clés de ces logements aux citoyens bénéficiaires.

De sa part le DG de l'AADL, rappelant les efforts consentis par l'Etat pour améliorer le cadre de vie des citoyens, a affirmé que des instructions fermes ont été données aux responsables locaux à l'effet d'accélérer la cadence de réalisation des programmes AADL, inscrits à l'actif de la wilaya de Constantine et permettre aux souscripteurs de prendre possession "dans les meilleurs délais".

S'agissant des programmes de logements à caractère social, le même responsable, faisant état de 54.000 LPL dont a bénéficié la wilaya durant ces dernières années, a indiqué que la distribution des lots restants "atteindra sa vitesse de croisière durant le deuxième semestre de l'année 2021 au fur et à mesure de l'achèvement des logements en cours de réalisation à Ali Mendjeli et à Ain Abid notamment".

La distribution de ces logements ciblera les catégories restantes des bénéficiaires de pré-affectation de la ville de Constantine et les demandeurs de logement social des communes de Constantine, El Khroub et Ain Abid, a fait savoir M. Saci.

Les cent (100) LPL distribués aujourd'hui à Ain Smara font partie d'un programme de 1.100 unités de même type destinées aux habitants de cette région dont 1.000 sont en cours d'achèvement à la circonscription administratives Ali Mendjeli, a -t-il dit .

Le wali et le DG de l'AADL se sont rendus, par la suite au chantier de réalisation de 6.000 unités AADL de la région Retba dans la commune de Didouche Mourad, où ils se sont enquis de l'avancement des travaux de ce programme "scindé en 3 lots et dont l'opération de construction des bâtiments est en phase finale et ne reste que les travaux de voirie et réseaux divers qui connaissent des contraintes d'ordre financier et administratif", selon les explications fournies par les responsables locaux.

Sur place, M. Belaribi qui s'est engagé à effectuer des visites cycliques à ce chantier a instruit les responsables locaux concernés à l'effet d'adapter leur plan d'action aux exigences du chantier, et d'œuvrer à prendre en charge les contraintes soulevées.

