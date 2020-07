Maroc: Covid-19 - 180 nouveaux cas confirmés au Maroc, 257 guérisons en 24H

Rabat — Cent-quatre-vingt (180) nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et 257 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 17.742 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 15.389 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 86,7%, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le nombre des cas de décès est passé à 280, avec quatre nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24h à Khénifra, Kénitra Tanger et Casablanca, soit un taux de létalité de 1,6%, a-t-il ajouté, notant que cet indice est inférieur à la moyenne africaine établie à 2.1% et à la moyenne de 2.5%, enregistrée dans la région Méditerranée orientale, région à laquelle appartient le Royaume parmi les six régions de l'Organisation mondiale de la santé.

Le taux de contamination cumulé au Maroc est de l'ordre de 49 pour 100.000 habitants, soit un taux inférieur à la moyenne africaine, qui atteint actuellement les 55.2 pour 100.000 habitants, a indiqué M. Mrabet, ajoutant que parmi les nouveaux cas, 165 ont été détectés dans le cadre du système de suivi des contacts, qui ont atteint 98.561 personnes contacts dont 13.749 font toujours l'objet d'un suivi médical.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, M. Mrabet a fait savoir que 72 cas ont été enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (47 à Tanger, 24 à Tétouan et 1 cas à Ouazzane), 45 cas dans la région Casablanca-Settat (20 à Casablanca, 18 à Mohammedia, 3 à Berrechid, 3 à Nouaceur et 1 cas à El Jadida), et 19 cas dans la région de Marrakech-Safi (13 à Marrakech, 2 à Kelaâ des Sraghna, 2 à Safi, 1 cas à El Haouz et autant à Rehamna).

Dix-huit cas ont été recensés dans la région de Fès-Meknès (15 cas à Fès, 2 à Meknès et 1 à Moulay Yaakoub), 7 cas dans la région de l'Oriental (4 cas à Jerrada, 2 à Nador et 1 cas à Oujda), six cas dans la région de Béni Mellal-Khénifra (4 cas à Khénifra et 2 à Beni Mellal), cinq cas dans la région de Drâa-Tafilalet (3 cas à Errachidia et 2 Midelt), deux cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (1 cas à Rabat et autant à Témara), deux cas dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (Laâyoune), deux cas dans la région de Souss-Massa (1 cas à Inezgane et autant à Ait-Melloul), un seul cas dans la région de Dakhla-Oued Ed Dahab (Dakhla) et un cas dans la région de Guelmim-Oued Noun (Tantan).

Le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d'analyses au laboratoire s'élève à 18.853, pour un total de 1.029.064, a indiqué M. Mrabet, précisant à ce titre qu'en terme du nombre de tests effectués, le Royaume se place à la 35ème position mondiale, à la 2ème position en Afrique et à la 5ème position au niveau de la région de la Méditerranée orientale.

S'agissant des cas actifs, il a relevé que 2.073 personnes sont actuellement sous traitement, réparties sur les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (748 cas), Fès-Meknès (472 cas), Casablanca-Settat (351 cas), Drâa-Tafilalet (8 cas) et Souss-Massa (7 cas).

A propos des personnes se trouvant dans un état critique, M. Mrabet a fait état 34 cas dans les unités réanimation et de soins intensifs, dont 5 personnes intubées, relevant que ces cas sont répartis dans les régions de Marrakech-Safi (12 cas), Casablanca-Settat (10 cas), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (8 cas), Fès-Meknès (3 cas) et Rabat-Salé-Kenitra (1 cas).

Et de conclure que l'indicateur qui détermine la vitesse de propagation du virus (Rt) se situe autour de 1.11.