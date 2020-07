Algérie: La wali déléguée de Sidi M'hamed affirme l'éventualité d'une fermeture de locaux du marché "Ali Mellah" et de la rue Ferhat Boussaad

Alger — La wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi M'hamed (Alger) a affirmé lundi l'éventualité d'une fermeture de locaux du marché "Ali Mellah" et de la rue Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, tout en niant le réaménagement des horaires de confinement dans quelques rues relevant de sa circonscription administrative.

Mme Fouzia Naama a indiqué à l'APS, que "le réaménagement des horaires de confinement sur le territoire de sa circonscription ne relève pas de ses prérogatives", réfutant une information diffusée sur la page facebook de la wilaya déléguée selon laquelle, la responsable avaitévoqué "l'éventualité du recours -conformément à ses prérogatives- au réaménagement des heures de confinement à la rue Didouche Mourad et la rue Hassiba Ben Bouali ainsi que la fermeture, cette semaine, de la rue Ferhat Boussaad (ex-Meissonier)".

Mme Naama a relevé qu'elle avait tenu une réunion avec les membres de la cellule de crise de la Covid-19, affirmant que des recommandations et décisions ont y été prises, dont "la possibilité d'une fermeture cette semaine d'un nombre de locaux commerciaux au niveau de la rue Ferhat Boussaad, vu l'afflux des citoyens et des clients, et de 94 locaux commerciaux du marché Ali Mellah pour non respect des mesures de prévention contre la pandémie".

La même source évoque l'éventualité d'une fermeture provisoire de 24 heures de tout établissement ayant enregistré des cas confirmés de la Covid-19, quelle que soit la nature de son activité, mettant l'accent sur l'intensification des opérations de désinfection et d'assainissement et le respect des mesures préventives, à l'instar du port obligatoire du masque et du respect de la distanciation physique.

Lors de la séance d'évaluation de la mise en œuvre du programme arrêté et des différentes instructions relatives à la lutte contre la Covid-19, la wali déléguée de Sidi M'hamed a insisté sur la nécessité d'éviter les rassemblements et les files d'attente dans les espaces publics et surfaces commerciales et de prendre les mesures préventives notamment dans les rues principales, et ce au titre de la deuxième phase de la feuille de route relative à la levée du confinement et la reprise de certaines activités commerciales, économiques et sociales.

Dans ce cadre, le comité mixte est appelé à l'intensification des sorties sur le terrain pour s'assurer du respect par les commerçants des mesures de prévention, proposant la fermeture immédiate du commerce par les services communaux en cas d'enregistrement d'infractions.

Le comité doit aussi poursuivre les campagnes de sensibilisation en faveur des citoyens et intensifier les opérations de désinfection et de nettoyage des immeubles, des rues et des quartiers de la circonscription.A cet effet, Mme. Naama a mis l'accent sur la nécessité d'éradiquer le commerce parallèle et de supprimer tous les points de vente de bétail au niveau des communes de la circonscription, étant classée zone urbaine.