Algérie: Université d'été de la Fondation algéro-américaine - Plusieurs thèmes scientifiques évoqués

Alger — Plusieurs thèmes scientifiques ont été évoqués lors de la troisième édition de l'université d'été de la Fondation algéro-américaine pour la culture, l'éducation, la science et la technologie (AAF-CEST) qui se tient du 18 juillet au 29 août par visio-conférence au profit des doctorants et chercheurs algériens.

Les travaux de cette université se déroulent en quatre sessions de cours consacrées autour de quatre axes, à savoir "énergies renouvelables", "biologie, biotechnologie et santé", "génie civil, architecture et urbanisme", "informatique, cybersécurité et intelligence artificielle".

Des chercheurs algériens de renommée aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, exerçant dans des laboratoires et institutions de recherches prestigieux, prennent part à cette rencontre afin de transmettre leurs connaissances aux étudiants algériens des différentes universités du pays.

La cérémonie d'ouverture de cet évènement culturel et scientifique, qui s'est tenue samedi dernier, a été marquée par la participation de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Agence de coopération internationale pour la solidarité et le développement, de l'Ambassade d'Algérie à Washington et de l'Ambassade des Etats-Unis à Alger.

Fondée en 2010, la Fondation algéro-américaine pour la culture, l'éducation, la science et la technologie est une organisation à but non lucratif, ayant pour objectif de raffermir les liens entre l'Algérie et les Etats-Unis à travers des projets collaboratifs et des échanges scientifiques et culturels, ouvrant la voie au développement d'un partenariat fort et durable entre les peuples algérien et américain.

Outre les universités d'été, la Fondation algéro-américaine avait organisé, du 29 février au 2 mars 2020 à Oran, une conférence médicale sur l'obésité et l'asthme chez les enfants, en partenariat avec le centre médical de l'hôpital pour enfants de Cincinnati, Ohio (CCHMC).