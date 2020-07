Madagascar: Maka Alphonse - « L'insécurité commence à gagner du terrain »

Le président du CFM déplore que l'insécurité commence à gagner du terrain. ( Photo d'archives)Le Conseil du Fampihavanana Malagasy dispose de trois Commissions, Commission Vérité et Pardon de la Commission Réparation/Indemnisation et de Commission Refondation de la Nation et de la République.

La propagation du Coronavirus a impacté le vécu quotidien des individus, selon le président du CFM Maka Alphonse, lors de son intervention sur une station privée de la capitale. Et ce n'est pas tout car l'insécurité commence à gagner du terrain dans certaines régions du pays, entre autres, Sofia, Atsimo-Andrefana et Atsimo-Atsinanana. Toujours d'après Maka Alphonse, les forces de l'ordre sont préoccupées par le problème du Coronavirus et que les malfrats ne font que profiter de cette situation. Ces derniers exploitent cette situation pour procéder à des vols de bovidés. En outre, il craint qu'avec la campagne de vanille, il pourrait y avoir des vindictes populaires avec notamment le vol de ce produit de rente. Face à cette situation déplorable, le président du CFM propose ainsi qu'il faudrait resserrer davantage l'unité nationale.

Résolution pacifique. Faut-il rappeler que le Conseil du Fampihavanana Malagasy a pour missions de conduire le processus de réconciliation nationale en mettant en œuvre les dispositifs prévus à cette fin par la présente loi ;contribuer à instaurer une atmosphère politique sereine pour garantir la non répétition des situations conflictuelles pouvant porter atteinte à l'unité nationale d'une part ; et d'autre part un environnement favorable au respect de la constitution, de l'Etat de droit, au respect des droits de l'Homme et l'approche genre et de formuler des recommandations de nature à permettre la résolution pacifique de toutes les situations conflictuelles et de tout problème dont la gravité risque de constituer une atteinte à la cohésion nationale ou communautaire, un facteur de blocage au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou aux rouages de l'économie, ou une entrave au développement harmonieux et équitable des territoires.