Sénégal: Arrêté avec du chanvre indien à Anse Bernard - Le tapissier violente l'Asp qui accompagnait les policiers

En plus de détenir du chanvre indien, D. Cissé n'a pas hésité à exercer des violences sur l'Agent de sécurité de proximité (Asp) qui accompagnait les policiers. Ces derniers, informés de ce que le prévenu avait installé à la plage dite Anse Bernard, à savoir un réseau de trafic de chanvre indien, avaient fait une descente sur les lieux. Alerté, selon l'accusation, par S. Dème qui faisait le guet en cas de descente policière, le tapissier, né en 1984, a tenté de s'enfuir, pour ne pas retourner une nouvelle fois en prison. Rattrapé, il a opposé une vive résistance aux forces de sécurité.

Et c'est l'élément de l'Agence de la sécurité de proximité (Asp) qui a payé un lourd tribut lors de cette interpellation. Il a été malmené par D. Cissé qui était armé d'une hache. Les policiers ont pu intervenir à temps et l'embarquer avec ses 10 cornets et 250 grammes de chanvre indien. Attrait, hier, à la barre des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar pour violences et voies de faits sur un policier dans l'exercice de ses fonctions, détention d'arme blanche et offre et cession de drogue, le prévenu a nié les faits. «Les policiers ont ramassé le yamba.

Je suis un «ndongo daara» et je ne mens pas. Ils ont voulu me charger, mais je n'ai pas violenté l'Aps. Il est tombé en me poursuivant. Je ne me suis pas battu avec eux. Même la hache, ils l'ont ramassé à la poubelle», s'est défendu D. Cissé. Cependant son coprévenu qui s'est présenté comme un vendeur de thé l'a chargé. «Les policiers ont trouvé des cornets appartenant à D. Cissé.

Il a pris la fuite. Les deux l'ont suivi et le troisième est resté avec moi. Ils l'ont attrapé et nous ont conduits au poste», a déclaré S. Dème. Suffisant pour que le procureur de la République revienne à la charge.

«Si vous n'aviez rien à vous reprocher, pourquoi vous avez pris la fuite en les voyant», a-t-elle lancé à D. Cissé qui a répondu : « Ils venaient en courant, j'ai pris peur, rien de plus ». Le procureur de poursuivre : « Si vous n'en êtes pas arrivés aux mains, alors comment se fait-il que vos habits soient déchirés ? » Le prévenu de rétorquer : «En courant, quelque chose a dû déchirer mon t-shirt». À la fin de l'interrogatoire, le représentant du ministère public a requis l'application de la loi.

La défense a demandé que l'offre et la cession soient disqualifiés en détention, car D. Cissé n'avait que deux cornets pour sa consommation. «Il fume. Le reste ne lui appartient pas», a plaidé son avocat avant de soutenir que l'arme est une invention pour charger son client parce qu'elle n'est pas scellée. Concernant S. Dème, les conseils ont sollicité sa relaxe. Ce que les juges ont fait, puisque seul D. Cissé a été condamné à six mois ferme pour détention et usage de chanvre indien.