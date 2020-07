Congo-Kinshasa: Levée de l'état d'urgence - Félix Tshisekedi annonce la reprise progressive des activités

Fini le suspense ! Il était 23h42', heure de Kinshasa, lorsque le Président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé la levée de l'état d'urgence. Il s'est adressé à la Nation pour annoncer cette nouvelle qui était très attendue dans tous les salons et sur toute l'étendue du territoire national.

Tenez ! Dans son élan, le père de la Nation congolaise a rappelé que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Il a été clair Et ce, avant de revenir longuement sur le respect des gestes barrières. Dans son adresse, le Président de la République a annoncé le chronogramme de la reprise progressive des activités sur toute l'étendue du territoire national.

A en croire le père de la Nation, la motivation de lever l'état d'urgence émane de l'harmonisation de plusieurs vues entre le parlement, le pouvoir exécutif et la société civile. Le souci économique aura ainsi motivé cette décision. «Il est donc question de faire l'équilibre entre santé physique et celle de notre économie. Les mesures sanitaires seront de stricte observation. Le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie », a-t-il fait savoir.

Mesures d'accompagnement

A partir du 22 juillet 2020, il y a la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises. La reprise des rassemblements, réunions, célébrations, et la reprise des transports en commun. A partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et Universités, en commençant par les classes de promotions terminales. A partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux des cultes, la reprise des mouvements migratoires, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des stades, discothèques et salles de spectacles. Pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être appliquées strictement.

A noter que c'est depuis le 24 mars 2020, que Félix Tshisekedi avait décrété l'état d'urgence sanitaire. Parmi les mesures d'accompagnement, il y avait l'interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les Provinces et des Provinces vers Kinshasa, afin de permettre le confinement de la Ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci impliquait notamment l'interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens Kinshasa Provinces, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages étaient soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. Il y avait également l'interdiction de tous les mouvements migratoires, par les transports en commun, des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur.

Des barrières étaient érigées par les Gouverneurs, et les équipages devaient se soumettre au contrôle de rigueur en matière du Coronavirus ; l'interdiction des tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les Provinces et vice-versa. Toutefois, seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipages et convoyeurs seront autorisés. Le père de la Nation avait décidé de fermer toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires, avions cargos avec fret. Par-dessus tout, un appel vibrant à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques ainsi que d'autres pays et organismes a été lancé, pour conduire à la mise en place d'un Fonds National de Solidarité ouverte à tous les potentiels bienfaiteurs en vue d'aider la population. Chose faite aujourd'hui via les FNSCC.