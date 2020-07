Madagascar: Exploitation d'Amazonite - Ruines et désolation de la population d'Andina-Ambositra, la société civile interpellée

Un pont en bois branlant en guise de reconnaissance pour ce village durant ce quart de siècle d'exploitation

A Andina Ambositra les paysans dénoncent les effets dévastateurs d'une exploitation minière dont les origines sont, par ailleurs douteuses

Si l'exploitation minière est censée contribuer au développement socio-économique des collectivités, dans la majorité des cas, il n'est pas ainsi. On ne voit que ruines et désolation, comme en témoignent des nombreux habitants à travers toute l'île, où ce genre d'exploitation souvent illicite se perpétue.

Dévastateurs

C'est bien le cas de la commune rurale d'Andina dans la localité d'Apinga dans le fokontany de Talaky, district d'Ambositra où une exploitation minière d'amazonite a été ouverte, il y a moins d'un quart de siècle avec ses lots dévastateurs et dont les origines de cette carrière demeurent douteuses quant au respect des règlements en vigueur, comme la majorité des petites exploitations minières pour ne parler que de cela.

Le président de l'association Tafo Mihaavo nationale, une association civile, Razafimanandraibe Louis de Gonzague, accompagné des journalistes se sont rendus sur les lieux pour constater de visu la situation. Razafimanandraibe Louis de Gonzague de fustiger ouvertement qu'il y a anguille sous roche dans cette affaire et d'interpeller les hauts responsables, tels que le ministère des mines et le BIANCO d'ouvrir une enquête sur les tenants et les aboutissants de cette exploitation minière illicite dont la commune ignore les origines puisqu'elle n'a pas été partie prenante et ne perçoit rien et encore moins les habitants bénéficiaires.

Environnement

Bien au contraire, plus de 80 ha de rizières et des infrastructures agricoles ont été endommagées, se lamentent les habitants qui dénoncent également le fait que de nombreuses terres cultivables ont été abandonnées. Avec la dégradation de l'environnement, les choses ne sont pas prêtes de revenir à l'initial. De plus des familles ont même été traduites en justice. « On nous a pris nos biens et nos terres; nos maisons sont menacées de démolition avec les creusets souterrains qu'effectuent les exploitants et nous lançons un appel pressant aux autorités » concluent ces sinistrés.