Maroc: My CFCIM, la plateforme dynamique de relance d'affaires

Permettre aux entreprises d'échanger à travers un outil de networking propulsé par l'intelligence artificielle

Afin d'accompagner au plus près ses adhérents ainsi que les opérateurs économiques qui le souhaitent dans le contexte actuel, marqué par une crise sanitaire sans précédent, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) lance une plateforme dynamique de « relance d'affaires », numérique, immersive et 100% en ligne, associée à un dispositif d'accompagnement.

Baptisée My CFCIM, cette plateforme inédite au Maroc sera officiellement lancée ce jeudi 23 juillet 2020 à l'occasion d'une journée au contenu riche et à forte valeur ajoutée.

En effet, grâce à la mobilisation active de ses commissions et de ses partenaires, la CFCIM organisera une journée inaugurale pour le lancement de la plateforme de relance d'affaires My CFCIM.

Soulignons qu'après la journée inaugurale, My CFCIM (version Web et application mobile) restera à la disposition des opérateurs économiques pendant 12 mois.

La plateforme réunira notamment la communauté d'affaires de la CFCIM et son écosystème : membres adhérents à Casablanca et en régions, partenaires... Elle permettra ainsi aux entreprises participantes d'échanger à travers un outil de networking propulsé par l'intelligence artificielle.

Le télétravail, les visioconférences ou autres interfaces collaboratives se sont généralisés durant la période de confinement, cette tendance devrait s'inscrire dans la durée, affirme la CFCIM rappelant que la plupart des entreprises se sont aujourd'hui largement familiarisées avec ces outils et continueront à les utiliser longtemps après la phase de reprise.

Pendant un an, My CFCIM leur permettra de multiplier les contacts avec les clients et partenaires potentiels à travers une expérience digitale immersive.

My CFCIM offre de nombreux avantages, notamment un accès gratuit à un espace de networking propulsé par l'intelligence artificielle ; des discussions via des chat vidéo ; une plateforme « multidevice » Web et mobile ; des sessions de streaming en direct pour interagir en temps réel ; une programmation riche et interactive ; une optimisation du temps grâce à la possibilité de networker tout en participant aux conférences.

Au programme, de nombreuses conférences et animations pour mieux décrypter les nouveaux enjeux économiques : une séance plénière animée par des personnalités de marque ; 6 ateliers thématiques au cœur de l'actualité économique ainsi qu'un village dédié aux partenaires et réunissant des acteurs institutionnels et privés.

A travers ce dispositif unique au Maroc, la CFCIM entend ainsi confirmer une nouvelle fois son engagement en tant que « Business partner » privilégié des entreprises.