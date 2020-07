Cote d'Ivoire: L'Eglise catholique exhorte la classe politique à une réconciliation authentique

L'Eglise en Côte d'Ivoire au service de la réconciliation, de la justice et de la paix ». Tel est l'intitulé de la dernière lettre pastorale de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire.

Ce précieux document de formation et d'orientation de 78 pages édité aux éditions Paulines et destiné aux laïcs et à toutes les personnes de bonne volonté, a été présenté le mardi 21 juillet 2020, à Cocody-Riviéra III.

C'était lors d'une conférence de presse animée par l'abbé Emmanuel Wohi Nin, secrétaire général de cette institution. Il a insisté sur le caractère indispensable pour tout artisan de justice et de paix, a surtout appelé à l'engagement de tous.

Pour lui, les évêques veulent jouer véritablement leur partition et prendre leurs responsabilités. « Seule une authentique réconciliation accomplie dans la vérité et la justice apportera une paix durable à la société ivoirienne.

C'est donc à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, les évêques, les prêtres et tous les consacrés y compris, que les évêques lancent un appel en vue de la construction et consolidation de la paix. Car, disent-ils en concluant, nous naissons les poings fermés.

Il faut toute la vie pour apprendre à les ouvrir. La fraternité est ce chemin parsemé de ruptures, de souffrances et de pardon, de blessures et de cicatrices.

Nous devons apprendre à devenir des hommes et des femmes de médiation et de communion pour puiser dans notre foi ou dans nos convictions cette énergie qui déplace les montagnes » a-t-il déclaré, avant d'annoncer la tenue de la 116ème Assemblée plénière de la conférence épiscopale qui se tiendra du 26 au 31 juillet 2020 à Yamoussoukro.