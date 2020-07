Sénégal: Vol de mangues - Deux employés d'un verger ligotent et déshabillent un adolescent

Pour avoir volé des mangues dans un champ, un garçon de 15 ans a été ligoté, déshabillé et menacé avec une arme par deux employés dudit champ. Ces derniers ont été arrêtés.

Si le vol de fruits dans les champs ou vergers est un jeu pour les enfants, Nd. Mbengue et B. Diallo n'en badinent pas. Et ce n'est pas les parents de Ch. T. Bâ qui diront le contraire. Leur garçon de 15 ans a commis l'imprudence de voler des mangues au verger où travaillent le duo.

Pris, il a été ligoté et déshabillé ; ce qui a conduit les deux adultes en prison depuis plusieurs semaines.

Après plusieurs renvois à cause de l'absence de la partie civile, le père de la victime s'est enfin présenté, hier, à la barre des flagrants délits du Tribunal de grande instance de Dakar pour violences et voies de fait sur un enfant de 15 ans et détention d'arme sans autorisation.

Entendu le premier, B. Diallo a tenté de se défausser sur son coprévenu. «J'étais dans le champ quand j'ai aperçu l'enfant grimper un arbre pour voler des mangues.

Je lui ai intimé l'ordre de descendre avant de le présenter à Nd. Mbengue», s'est-il défendu. Le sexagénaire Nd. Mbengue de poursuivre en lui renvoyant la balle : «Quand il m'a présenté à l'enfant, je l'ai juste déshabillé. C'est B. Diallo qui l'a ligoté avant de le cravacher».

Toutefois, le vigile a reconnu qu'il détenait une arme, mais a précisé qu'elle était destinée aux singes et elle n'était pas chargée.

La représentante du parquet se dit outré par le comportement des prévenus. « Pour avoir volé des mangues, cela vaut-il la peine de le mettre tout nu, de l'attacher, de le battre et le menacer avec une arme ?

Vous étiez prêt à le tuer pour des mangues ? Un enfant de 15 ans ! Qu'alliez-vous dire à ses parents ?», a fulminé le procureur de la République. «Je lui ai enlevé ses habits pour qu'il ne prenne pas la fuite», a tenté de justifier Nd. Mbengue.

«Comment quelqu'un qui est ligoté peut prendre la fuite ?», a répliqué le juge tout en signifiant aux prévenus que des femmes ont été entendues et elles ont dit que vous leur avez proposé de coucher avec elles pour que vous libérez l'enfant.

Le sexagénaire a réfuté ces accusations. Le père, qui a précisé que son fils n'a pas encore 15 ans, n'a pas réclamé de dommages et intérêts. La défense a sollicité l'application bienveillante de la loi. Me Iba Mar Diop a demandé que l'affaire soit dépassionnée.

«Pour des accusations aussi graves, trouvez-vous logique que la mère de Ch. T. Bâ, sa sœur et la voisine se mettent à rigoler de ce qui s'est passé ?

Ils ont dramatisé la situation et à la dernière minute, ils ont eu un cas de conscience pour se désister», a-t-il plaidé. Après délibéré, Nd. Mbengue et B. Diallo ont été reconnus coupables et condamnés à un an dont un mois ferme.