Congo-Kinshasa: Ordonnances présidentielles - Ilunga Ilunkamba propose de rencontrer Félix Tshisekedi

«Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil des Ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le Président de la République et contresignées, pour le compte du Premier Ministre, par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, ont été rendues publiques sur la Radiotélévision Nationale Congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier Ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement», explique le Premier Ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, dans une déclaration rendue publique ce 21 juillet 2020.

Cette déclaration du Chef du Gouvernement édulcore la valeur juridique des ordonnances portant nominations dans l'armée et la magistrature. Ilunga Ilunkamba explique, en effet, que, sur instruction du Président de la République, il a effectué une mission à Lubumbashi, du 16 au 19 juillet 2020.

Aussi, a-t-il, par sa lettre du 16 juillet en cours, conféré l'intérim au Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kankonde, tout en circonscrivant sa portée, à savoir : «veiller à ce que tout courrier destiné au Premier Ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation ; le joindre en cas de nécessité».

Dans cette même déclaration signée par son Directeur de la Communication et Porte-parole, le Premier Ministre explique qu'un contreseing est un acte de très haute politique et juridique qui relève de compétence exclusive attachée à la qualité de Premier Ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qui l'a conféré au VPM Kankonde. S'agissant d'un Gouvernement de coalition, poursuit-il, le contreseing du Premier Ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier Ministre qui est l'émanation de l'Assemblée Nationale.

Donc, il y a une crise au sommet de l'Etat. Mais, Sylvestre Ilunga issu du FCC laisse une porte ouverte. Il se propose de rencontrer de nouveau Félix Tshisekedi, chef de file de la plateforme CACH, en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Par conséquent, l'Assemblée Nationale va, sans aucun doute, bloquer l'investiture des personnalités nommées dans l'appareil judiciaire et les ministres sectoriels, notamment celui de la Défense, ne va pas notifier les officiers supérieurs et généraux promus. Seul le Conseil d'Etat pourra départager le Président de la République et son Premier Ministre en cas de persistance de la crise. Celle-ci pourrait également déboucher sur la démission du Gouvernement et, surtout si la rue ou base s'en mêle, sur la dissolution de l'Assemblée Nationale par le Chef de l'Etat.

Où va-t-on ? Affaire à suivre.