Congo-Kinshasa: MSC - Jules Mukumbi salue la nomination de Laurent Batumona à la DGDP

Il a tout dit avant de souhaiter à l'Honorable Laurent Batumona une excellente carrière à la tête de la Direction Générale de la Dette Publique sous la vision éclairée du Président de la République. Jules Mukumbi, Secrétaire Général Adjoint du Mouvement de Solidarité pour le Changement, a organisé un toast pour saluer solennellement la nomination de leur Autorité morale, en la personne de Laurent Batumona Kandi Kham.

Pour votre gouverne : "depuis la création de notre cher Parti le Mouvement de Solidarité pour le Changement en 2011, c'est la toute première fois que notre Autorité Morale soit nommée par Ordonnance Présidentielle à une fonction élevée et c'est pour nous l'occasion de remercier à vive voix et avec acclamations Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo", a déclaré Jules Mukumbi, dans son mot de circonstance.

Le dimanche 19 juillet 2020, l'Honorable Laurent Batumona a été reçu par les Cadres de son Parti politique dans la salle de fête Africana Palace, à Lingwala. C'était à l'initiative du Secrétaire général adjoint du Msc que les Cadres de ce grand Parti se sont retrouvés pour sabler la limonade en l'honneur de l'élévation de l'Honorable Laurent Batumona au titre de Directeur Général de la Direction Générale de la Dette Publique par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soirée de fête et de joie pour le MSC, parti allié à l'Udps /Tshisekedi et, aussi, membre de la plateforme Forces Politiques et Sociales Alliées de l'Udps (FPAU). "C'est avec un réel enthousiasme que toute la grande famille MSC vous présente officiellement ses sincères félicitations pour vos nouvelles fonctions à la tête d'une direction ultra stratégique au sein du Ministère des Finances", a indiqué le SG du MSC, plantant ainsi le décor de la manifestation.

L'on retiendra sans nul doute de cette célébration que le Sga Jules Mukumbi a rappelé la pertinence de la formation de la grande école politique de Feu Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire : "Il faut considérer le pouvoir comme un fardeau et non un privilège afin de bien servir le peuple".

C'est à ce sujet précis et avec raison que revient le Sga Jules Mukumbi pour dire : "C'est pourquoi, le peuple congolais était dans la joie de constater que le Président de la République a opté pour un homme d'excellence, intègre et d'une probité morale irresponsable aux commandes d'une direction ayant la lourde responsabilité de payer les créances de l'Etat vis-à-vis des tiers durant une période historique de la concrétisation de la notion de l'Etat de droit dans notre pays".

S'appuyant sur sa riche expérience de gestion de la chose publique, le Sga a souhaité dans son speech que la DGDP qui est une direction technique devienne une vitrine de transparence et bonne gouvernance pour accompagner le Chef de l'Etat à relancer l'économie nationale, les portefeuilles de particuliers et autres structures publiques victimes de l'insolvabilité durant de décennies. "La nation congolaise espère avec raison voir le leadership actuel de la DGDP que vous incarnez, laissez les traces indélébiles en activant avec justice et justesse la paie de la dette publique qui, durant longtemps, était un exercice opaque", dit-il dans son discours.

Jules Mukumbi a demandé au Patron de la DGDP, Laurent Batumona, d'entrevoir la possibilité de créer pour l'efficacité de la direction générale d'autres directions au niveau du siège et d'implanter dans les provinces. "Ce sera une opportunité légitime de créer les emplois aux congolais", dixit Jules Mukumbi.

Architecte de la maison MSC : "Nous voulons tous faire face aux élections de 2023, que le MSC devienne une véritable force politique avec plusieurs élus". A cet effet, le Sga a lancé un appel pathétique aux membres de son parti à s'impliquer pour redynamiser le Parti et surtout parachever son implantation dans la partie orientale notamment, en Ituri, Haut Uélé en attendant le Congrès.

Tous à la manœuvre, il a invité tout le monde à cimenter la culture de cotisation obligatoire pour renflouer la trésorerie du parti.

C'était également une occasion pour le DG Laurent Batumona de remercier le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a jeté son dévolu sur lui. Applaudissements et cris de joie. Aussitôt après, l'organisateur a offert à l'heureux du jour et à toute la communauté un repas de cœur, suivi de l'ambiance dans un climat de fraternité et de distanciation physique.