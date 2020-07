Congo-Kinshasa: Création de la mutuelle de santé des comédiens - Le Président Masumu Debrindet remercie Denise Nyakeru Tshisekedi

Dans une adresse à la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, Présidente de la Fondation «Femmes Fortes», l'artiste comédien Ndungi Mambimbi dit "Masumu Debrindet", Président de l'Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma (ANTPC), a présenté ses remerciements quant à la création de la mutuelle de santé des comédiens.

Cette initiative de Denise Nyakeru est inscrite dans le cadre du suivi et prise en charge sanitaire totale des artistes comédiens congolais. Ce, afin de briser le cordon d'avec le phénomène de rendre des vibrants hommages à ces professionnels de la comédie tandis qu'il est possible de leur assurer des soins appropriés et de les garder en vie le plus longtemps possible.

Pour Masumu Debrindet, ce nouveau partenariat en l'honneur des comédiens mérite d'être inséré dans l'optique d'une longue et durable durée. A titre de rappel, il a rappelé à la Première Dame, qu'au cours d'une audience du Ministre de la Culture et Arts conjointe avec le Coordonateur du Groupe Salongo Elombe Sukari, Jean-Marie Lukundji a affirmé que l'ANTPC est l'une des rares organisations culturelles congolaises actives, structurées et parfaitement organisées avec des membres affiliés.

Jouant le principe de comptabilité à partie-double, Masumu Debrindet a réitéré le souci d'un partenariat établi entre l'ANPTC et la Fondation «Femmes Fortes» dans l'objectif de soutenir visiblement leurs actions humanitaires.