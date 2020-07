Congo-Kinshasa: Franc Congolais - Bientôt des mesures fortes

La dépréciation de la monnaie nationale était parmi les principaux points évoqués ce mardi 21 juillet par le Comité de conjoncture Économique lors de sa traditionnelle réunion présidée par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba.

A cet effet, les mesures prises par le Gouvernement de la République et la Banque Centrale du Congo (BCC) pour stabiliser le franc congolais, vont sous peu faire l'objet d'un examen minutieux. Dressant le compte-rendu de cette séance de travail, le VPM en charge du Budget, Jean-Baudouin Mayo, a souligné que par cette démarche, il est question d'analyser les dispositions productives et celles qui doivent être supprimées, et d'arrêter de nouvelles mesures.

Aussi, selon le Comité de conjoncture Economique, la production dans le secteur minier se maintient en République Démocratique du Congo. Les cours des métaux notamment du cuivre, cobalt et zinc, affichent une tendance haussière.

Actuellement, le cuivre a atteint la somme de 6.400 dollars américains la tonne comme en 2018, et le cobalt 28.500 USD, la tonne. Pour les membres du Comité de conjoncture, cette reprise de la production minière est bénéfique, car avec l'application des mesures d'encadrement, cela va favoriser le rapatriement des devises étrangères au pays pour soutenir l'économie nationale.

Cependant, bien que la situation économique demeure encore préoccupante en RDC, l'heure n'est pas au fatalisme, a insisté le Comité de conjoncture. A cet effet, la population congolaise est invitée à garder l'espoir quant à une reprise normale des activités génératrices des recettes au pays, et à travailler dans le respect de gestes barrières afin d'éviter la propagation de la maladie à coronavirus.

Signalons que le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, réunit hebdomadairement tous les membres du Comité de Conjoncture Economique, pour examiner la situation économique du pays et donner des orientations adéquates. Ledit Comité est composé des ministères du Budget, du Plan, du Travail et prévoyance sociale, de l'Economie Nationale, du Commerce Extérieur, des Mines, des Finances, ainsi que de la Banque Centrale du Congo, auxquels sont associées, depuis le début de la crise sanitaire à coronavirus, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) et l'Association Nationale des Entreprises Publiques (ANEP).