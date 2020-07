Ile Maurice: L'Australie continuera à soutenir Maurice dans le développement de l'économie bleue

communiqué de presse

GIS - 22 juillet 2020 : « L'Australie, ayant développé une expertise considérable dans l'économie bleue, continuera à offrir son soutien afin que Maurice puisse développer davantage ce secteur prioritaire », a déclaré la haut-commissaire de l'Australie à Maurice, Mme Jenny Dee, au Bâtiment du Trésor, à Port Louis hier.

La haut-commissaire faisait ses adieux au Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, après un mandat de trois ans à Maurice. A l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre, Mme Dee a fait ressortir que plusieurs points sur l'étroite collaboration entre les deux pays dans plusieurs domaines ont été évoqués, à savoir, l'éducation et la recherche afin de soutenir l'agenda de Maurice en tant que centre transnational de l'éducation ; l'économie bleue, plus précisément dans la recherche, la pêche et l'aquaculture ; et l'égalité des genres.

L'Australie et Maurice, a-t-elle souligné, ont un agenda commun de promotion de l'égalité des genres et de soutien au leadership et à l'esprit d'entreprise des femmes. A cet égard, le haut-commissariat australien a soutenu plusieurs programmes visant à encourager l'entrepreneuriat féminin et à lutter contre le fléau de la violence sexiste, qui est problématique pour les deux pays. En outre, le gouvernement australien a soutenu, par l'intermédiaire de divers partenaires à Maurice, la mise en place de l'Observatoire de la violence domestique et, a partagé ses expériences dans le cadre du Perpetrator's Rehabilitation Programme.

En outre, Mme Dee a rappelé qu'elle avait eu une expérience chaleureuse et accueillante au cours de ses trois années passées à Maurice. « Il existe une grande diversité à Maurice, qui est une démocratie dynamique, et j'ai également été frappée par la beauté et la diversité du paysage de votre île », a-t-elle conclu.