Ile Maurice: Agression mortelle sur son beau-fils - Un septuagénaire acquitté 13 ans après

Il peut désormais pousser un ouf de soulagement. Après avoir été mis en attente pour être fixé sur son sort, Philippe François Baptiste, âgé de 79 ans, a été acquitté en ce mercredi 22 juillet par la magistrate Darshana Gayan de la Cour intermédiaire. Il était accusé d'agression mortelle sur son beau-fils.

Pour rappel, Philippe François Baptiste était accusé de coups et blessures ayant entrainé la mort de son beau-fils, Jean Pascal Labavarde 1er février 2007 à Terre-Rouge. Ce jour-là, une dispute a éclaté entre le septuagénaire et son épouse. Cette dernière était affairée dans la cuisine et avait un couteau à la main. A un moment, Philippe François Baptiste aurait arraché le couteau des mains de sa femme et l'aurait blessé au visage. Les trois enfants de la femme, parmi Jean Pascal Labavarde, se sont alors mis à la poursuite de Philippe François Baptiste qui essayait de s'enfuit.

A un moment, le beau-fils du septuagénaire aurait pris un bâton pour l'agresser. Ce dernier aurait alors tenté de l'effrayer à l'aide du couteau et l'a blessé au cou.

Or, Philippe François Baptiste, qui a plaidé non-coupable en cour, avait affirmé à la police, qu'il n'avait nullement l'intention de tuer le beau-fils et qu'il aurait agi pour se défendre. Il avait retenu les services de Me Neelkanth Dulloo qui avait plaidé qu'aucune enquête appropriée n'avait été faite. «C'est vrai qu'il y a eu, deux témoins qui disent avoir vu l'accusé poignarder la victime mais ils n'ont rien dit en cour. D'ailleurs l'accusation n'avait pas été communiquée au moment de l'interrogatoire et arrestation de mon client.»