Londres — La députée britannique, Fleur Anderson, a mis en garde son pays contre toute inclusion illégale du Sahara occidental dans les accords entre l'Union européenne (UE) et le Maroc, introduits dans la loi britannique après sa sorite de l'UE (Brexit), évoquant une violation grave du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui.

Mme Anderson, du parti travailliste (Labour), a souligné que "la clause relative aux droits de l'Homme dans les accords commerciaux était cruciale et extrêmement importante, et ne devrait pas être exclue ou abandonnée", notant dans le même contexte que "les accords de commerce international et de coopération de l'Union européenne, avec le Maroc ou d'autres pays, contiennent des dispositions relatives à la question des droits de l'Homme".

Elle a insisté dans sa déclaration sur la question de la modification des accords commerciaux qui est devenue "une question très nécessaire, en raison de plusieurs considérations qui sont devenues importantes au fil du temps, et même d'une grande priorité".

La CJUE a affirmé que "le Maroc n'a pas de souveraineté sur le Sahara occidental, et qu'il s'agit d'entités séparées et distinctes", selon le texte de la décision.

Le Sahara occidental a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies et, par conséquent, à l'ordre du jour de la Quatrième Commission et du Comité spécial de l'AG de l'ONU sur la décolonisation (C-24), depuis 1963 en tant que territoire non autonome auquel s'applique la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance des pays et des peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l'Assemblée, du 14 décembre 1960), conformément à la légalité internationale et les résolutions de l'Onu.