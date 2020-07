Cote d'Ivoire: L'hommage musical d'une mère à un fils -"Héros" de Tina Glamour

Tina Glamour, la "reine de l'érotisme", va signer son retour musical à travers la sortie prochaine d'un single intitulé "Héros". Une chanson hommage à son fils Dj Arafat dont l'an 1 du décès sera célébré du 11 au 13 août.

« Cette chanson est le cadeau à mon fils que je voudrais laisser pour la postérité. Sa perte a déchiré mon cœur de mère. J'en ai souffert et je continue toujours de souffrir, tout comme ses nombreux fans qui n'arrivent pas encore à faire leur deuil.

C'est cette douleur que j'ai exprimé dans Héros », a confié l'artiste qui nous a donné la primeur de l'écoute le 20 juillet lors d'une rencontre privée.

Après dégustation de la chanson, on peut affirmer qu'à la sortie de "Héros", ceux qui la croyaient finie et désormais abonnée qu'aux scandales vont déchanter. La sensuelle et sulfureuse chanteuse à laisser libre court à son talent vocal.

Sur un rythme jazz, soul, funk, Tina Glamour, comme une vraie Diva, crée l'émotion avec ses trémolos et envolées vocales. Le tout merveilleusement enveloppé par un dialogue harmonieux entre le saxo et le cuivre, soutenu par des chœurs suaves.

« J'ai chanté sur un style musical qui est un mélange de jazz, de soul et de funk, la grande musique, celle qui touche l'âme, car j'ai chanté avec mes tripes, mon âme et mon cœur meurtri, pour exprimer ma douleur et mon amour pour mon fils », explique Tina Glamour qui, dans sa chanson, parle des circonstances du décès de son fils, son ressenti et celui de ses fans (les Chinois), sa douleur de mère et l'amour qu'elle porte à son fils, le célèbre Arafat Dj, l'artiste aux multiples surnoms et distinctions, l'incontestable roi du Coupé décalé, mort dans un accident de moto, un engin qu'il adorait.

C'était le 12 août 2019 à Cocody-Angré. Celui dont le dernier surnom était Daïshikan est décédé dans la fleur de l'âge. Il n'avait que 33 ans.

C'est à cet emblématique artiste de fils que sa mère a bien voulu rendre hommage à travers une chanson qui, au-delà de l'hommage, laisse transparaître l'immense talent de Tina Glamour. «

Beaucoup oublient que je suis avant tout artiste chanteuse. J'ai inoculé les germes de la musique à mon fils. Cette chanson est tout simplement un aperçu de ce que je prépare pour mon come-back. Bientôt les mélomanes me découvriront dans toute ma diversité et ma dimension musicale », promet l'artiste.

Valentine Logbo, son nom à l'état civil, s'est révélée au public ivoirien dans les années 90, sous l'appellation artistique de Tina Spencer.

Son style musicale "afro-funk", associé à une prestation scénique très provocatrice, a très vite fait sa particularité.

En 28 ans de carrière sanctionnée par sept albums, Tina Spencer ou encore Spendja, ou Lady Glamour a fait l'actualité musicale et aujourd'hui défraie la chronique par son langage cru.