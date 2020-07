Cote d'Ivoire: Planification familiale - Ouverture d'une compétition pour modéliser les prévisions de l'utilisation des produits contraceptifs

« L'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) lance jusqu'au 8 septembre 2020 une compétition pour modéliser les prévisions des produits de la planification familiale (PF) », rapporte une note de l'Usaid.

Avec ce concours, l'USAID cherche à identifier et tester des modèles plus précis de prédiction de l'utilisation des contraceptifs dans les services de PF disponibles au sein des établissements sanitaires.

Le concours comporte deux phases qui se chevauchent : un prix pour développer le modèle et une subvention pour la mise en œuvre sur le terrain, afin de personnaliser et tester un modèle de prévision automatique très performant en Côte d'Ivoire.

En effet, l'accès à la contraception est vital pour une maternité sans risque, des familles saines et des communautés prospères; car elle permet aux couples et aux individus de déterminer, quand et à quelle fréquence avoir des enfants.

Dans les pays à revenu faible ou à revenu intermédiaire, les systèmes de santé sont souvent incapables de prédire avec précision la quantité de contraceptifs nécessaires pour chaque site de prestation de services.

Cela se traduit soit par des ruptures de stock avec pour risque une interruption des services de PF dans un contexte où la demande a été créée, soit par des surstocks des produits en question avec pour risque des péremptions et de gaspillage.

La compétition est ouverte aux individus et organisations de tout type et de toute taille, et en tout lieu pour la phase 1, Prix de prévision. Cependant, seules les organisations peuvent participer à la phase 2: la Subvention de mise en œuvre sur le terrain.