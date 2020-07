Cote d'Ivoire: Armp - Le personnel fait la revue et la consolidation des documents stratégiques de gestion

Le Plan d'actions stratégiques (Pas) pour la période 2019-2021 et le Plan de travail annuel (Pta) 2020 de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) ont été examinés et consolidés lors d'un séminaire auquel a pris part le personnel, du 20 au 21 juillet, à Grand-Bassam.

Cette rencontre, qui intervient un an et demi après le début d'exécution de son Plan d'actions stratégiques 2019-2021 et six mois après la mise en œuvre de son Plan de travail annuel 2020, a permis à l'Arnmp d'évaluer les actions réalisées, mais également de relever les dysfonctionnements observés afin d'y apporter des mesures correctives.

Au terme des travaux, tous les plans stratégiques ont été consolidés en un seul document final qui servira désormais de feuille de route à l'institution.

Initié par le Conseil de régulation présidé par Coulibaly Yacouba, le Plan d'actions stratégiques 2019-2021 se décline en sept axes majeurs devant conduire à la certification qualité Iso 9001 de l'Anrmp. Le projet de certification de cette institution vise à consolider sa position de modèle de bonne gouvernance dans le pays, en améliorant davantage les capacités du personnel pour un traitement plus efficace de toutes les questions relatives à la régulation des marchés publics.

«Bâtir notre résilience passe par la convergence de tous nos documents de planification interne. Mais aussi et surtout par l'édification de la culture de la performance dans notre mode de fonctionnement.

Nous ne pourrons réussir ce pari que si nous nous engageons résolument, tous ensemble au quotidien, pour la réalisation de cette vision commune », a indiqué Oumar Ouattara, secrétaire général de l'Anrmp, lors de la cérémonie d'ouverture du séminaire.

L'Autorité nationale de régulation des marchés publics a pour missions, entre autres, de formuler des avis au ministère de tutelle des marchés publics pour la définition et l'amélioration du système des marchés publics, de statuer sur les différends ou litiges nés entre une autorité contractante et un acteur privé à l'occasion de la passation de la commande publique dans les conditions prévues par le code des marchés publics et le décret n°2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles relatives aux contrats de partenariat public-privé.