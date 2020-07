Sénégal: Evaluation de la riposte - Le pays a failli sur plusieurs points

Des décisions tardives, une communication de culpabilisation et non de responsabilisation, une stratégie de dépistage inadéquate et dangereuse... Tant de failles révélées par les spécialistes en santé publique et épidémiologiste, Dr Mbathio Dieng et Dr Kanny Touré Kairé dans la gestion de cette pandémie de Covid-19 par l'État.

Cette réunion d'échanges sur la prévention et contrôle de l'infection à partir des cas suspects et/ou confirmés a été coordonnée par le Professeur Cheikh Tidiane Ndour, médecin-colonel, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de Fann.

Tous les spécialistes tiennent le même refrain. La gestion de la pandémie du nouveau coronavirus dans le pays est en déphasage par rapport aux données épidémiologiques.

Le Professeur Cheikh Tidiane Ndour, Médecin-colonel, chef de la division de lutte contre le Sida et également spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de Fann, avec la spécialiste en Santé publique, Dr Kanny Touré Kairé et l'épidémiologiste Dr Mbathio Dieng ont relevé plusieurs manquements dans la gestion de cette pandémie de Covid-19 au Sénégal.

En effet, explique Dr Kanny Touré Kairé, « le Sénégal a accusé beaucoup de retard dans la prise de certaines décisions au début de cette pandémie ».

La blouse révèle qu'en « quittant le Sénégal le 21 février 2020, je n'ai constaté aucune mesure de contrôle. Même si tel a été le cas même en France, je pense que le Sénégal pouvait réagir un peu plus promptement avant que le virus n'entre dans le pays ».

Même si en réponse le Pr Ndour a essayé d'expliquer que « ce sont des caméras thermiques qui ont été utilisés pour relever la température des voyageurs », la spécialiste en santé publique insiste que « le Sénégal aurait pu faire mieux en ce qui concerne la surveillance de la maladie avant qu'elle ne prenne ses aises dans le pays ».

Comme sa collègue, l'épidémiologiste Dr Mbathio Dieng bondit dans le même sens et fait savoir que « les pays qui ont pu bien gérer cette maladie sont ceux qui ont eu une réaction plus sérieuse et prompte dès les premiers cas signalés de cette maladie. Et le Sénégal a manqué de réactivité sur ce plan ».

Aussi, la décision tardive de l'État par rapport au port obligatoire du masque a été révélé par Dr Dieng qui explique que « le Sénégal n'a pas su contextualiser la maladie.

Car, si tel était le cas, le port de masque obligatoire devrait être décrété plutôt à l'exemple de plusieurs autres pays ». Mais, poursuit-elle « le Sénégal s'est focalisé sur les données et les expériences des Chinois pour définir sa stratégie. Une attitude qui explique la conjoncture actuelle ».

Par ailleurs, la méthode de communication du ministère de la Santé et de l'action sociale est une fois encore jugée moins inclusive en non communautaire. « J'ai trouvé une communication basée sur la culpabilisation et non la responsabilisation », indique Dr Mbathio Dieng.

Et d'expliquer : « il était plus question d'accuser les Sénégalais de ci ou de cela au lieu de leur démontrer les raisons pour lesquelles une telle mesure adoptée. Plusieurs Sénégalais sont encore dans le déni de cette maladie, parce qu'au début il y a eu une communication ancrée sur la peur, la dramatisation et la culpabilisation ».

A SURVEILLANCE DES CAS ASYMPTOMATIQUES EST PLUS QU'IMPORTANTE

Au dernier bilan mensuel, le ministère de la Santé a décidé « de ne tester que les personnes symptomatiques ». Une méthode désapprouvée au plus haut point par le Dr Kanny Touré Kairé, spécialiste en santé publique.

« Il y a beaucoup de personnes qui sont des porteurs sains de la maladie, mais ont la capacité de la transmettre à d'autres personnes qui peuvent en mourir », renseigne Dr Kairé.

Donc, selon elle, le fait de décider de ne plus tester les personnes asymptomatiques est un recul manifeste dans la riposte et même un abandon. D'ailleurs, ajoute-elle, « le nombre de cas négatifs au Pcr avec des signes positifs au scanner sont énormes.

De même, le nombre de cas négatifs 02 fois et qui deviennent positifs a un 3e test sont aussi importants.

Et de ce fait décider de ne pas tester des personnes asymptomatiques, c'est assumer en toute conscience qu'il y a beaucoup de personnes qu'on n'isole pas, qu'on ne surveille même pas, alors qu'elles sont positifs et capables de transmettre la maladie ».