Sénégal: El Hadj Seydou Nourou Touré - Pilotage des politiques publiques au Sénégal de 1960 à2012

Cet ouvrage met en lumière le rôle de l'Etat dans la conduite des affaires publiques dans une séquence temporelle comprise entre 1960 et 2012. Tenant compte du contexte de l'époque, il est rappelé qu'en 1960, au début de son accession à la souveraineté nationale, le Sénégal avait un niveau de vie comparable à certains pays asiatiques comme la Corée du Sud qui font partie aujourd'hui des dragons.

Toutefois, à l'inverse de ces derniers, il peine encore à émerger au plan économique et social. Appréciant la situation, l'ouvrage met l'accent sur les incohérences observables dans la gestion des politiques publiques.

Ce qui va entraîner un endettement massif de l'Etat et sa mise sous la tutelle des politiques d'ajustements structurels, sous la houlette des institutions financières internationales.

En l'occurrence, la Banque mondiale et le Fmi. S'adossant sur une périodisation séquencée en trois phases (1960-1979 ; 1980- 1999, depuis 2000), l'ouvrage relève que l'Etat est au centre de tous les actes et qu'en dépit « des nombreux discours d'inspiration socialiste sur le développement et la nécessité du décodage économique), la construction d'une hégémonie politique reste le souci de la classe dirigeante ».

Aussi les difficultés économiques qui en résulteront se traduiront-elles par des plans d'ajustement qui verront l'économique prendre le dessus sur le politique dans la conduite des affaires publiques.

Un léger fléchissement va se faire à partir de 2000, avec la régénération des capacités de manœuvre de l'Etat. Aussi le leadership du politique et le contrôle citoyen sont-ils réaffirmés, à travers la mise en œuvre des documents de stratégie de réduction de la pauvreté (Dsrp).

Du fait que les urgences économiques et sociales sont restées les mêmes depuis l'indépendance, on constate la prégnance et la toute-puissance de l'Etat. Ceci, aussi bien dans la conception que dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Se focalisant sur ces dernières et les dynamiques territoriales de développement local, de 1960 à 2012, Sambou Ndiaye, enseignant-chercheur à l'UGB de St Louis, souligne que chacun des différents régimes de cette séquence temporelle a cherché à imprimer sa marque sur la politique publique de développement local.

Il en est ainsi du premier président du Conseil, Mamadou Dia, qui a tenté de jeter les bases d'un développement communautaire qui ne survivra pas à la démarche administrative et institutionnelle de Senghor.

Diouf a tracé de grandes avancées en matière de décentralisation tandis que Wade a permis au Sénégal de systématiser une vision de développement local. Président actuel du Sénégal, Macky Sall cherche par contre à établir des ruptures annonçant une politique de territorialisation des politiques publiques.

Se penchant sur la gestion des ressources humaines, E.H.B Seydou Nourou Touré et Aboubacry Demba Lom militent pour l'amélioration des performances de l'administration sénégalaise en promouvant les critères d'intégrité, d'équité et d'efficacité.

Ils prônent la mise en place d'une politique de suivi, de traçabilité des activités administratives, par une utilisation judicieuse des technologies de l'information et un système de formation permanente.

Tourné vers l'étude sur le pilotage des politiques publiques au Sénégal de 1960 à 2012, première tentative d'envergure consacrée à cet aspect , l'ouvrage placée sous la direction de El Hadji Seydou Nourou Touré, en étale les points forts et les points faibles, les défis et les contraintes de gestion.

L'ouvrage met ainsi à disposition un matériau substantiel, susceptible de venir en aide aux décideurs, aux chercheurs, et de les aider à comprendre les trajectoires de développement empruntées par le Sénégal.