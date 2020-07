Sénégal: Les lions des championnats européens - Les top et les... flops d'une saison

Au bout d'une saison 2019-2020 entrecoupée par la pandémie de la Covid 19, le sacre a été au rendez-vous à l'heure du bilan pour nombre d'internationaux sénégalais évoluant dans les championnats de football européens.

Mais si des Lions ont réussi à tirer leur épingle du jeu en étant performants et très décisifs avec leur club, la saison aura pris du plomb par le faible temps de jeu, des soucis physiques. Si ce n'est simplement des conflits ouverts avec leurs clubs.

L a pandémie avait mis terme à leur championnat et imposer une longue pause. Désormais, l'heure est au bilan pour nombre d'internationaux sénégalais évoluant en Europe.

Ballon d'or africain de 2019, Sadio Mané est resté dans la performance en glanant le titre de champion de la Premier League anglaise avec Liverpool après une attente de plus de 30 ans.

Le titre a été obtenu à l'issue de la 31ème journée de la Premier League, avec un total de 86 points à sept journées de la fin du championnat.

SADIO, GANA... UNE SAISON DE SACRE

L'attaquant vedette des Lions a largement contribué à ce sacre et a été l'un des artisans clé avec ses 15 buts et 9 passes décisives. L'enfant de Bambali est devenu le premier footballeur sénégalais à remporter le championnat d'Angleterre.

Même si leur performance n'a pas eu le même écho que le Ballon d'or africain, le sacre a été au rendez-vous pour d'autres joueurs sénégalais évoluant en Europe, Idrissa Gana Guèye a empoché depuis mars dernier son titre de champion de France avec le PSG.

Le milieu de terrain des Lions vise également d'autres challenges pour boucler une saison quasi exceptionnelle. Il s'agit de la Coupe de France qui va opposer le 24 juillet prochain le PSG à l'As Saint-Etienne, et la finale de Coupe de la Ligue contre Lyon une semaine plus tard.

Mais surtout du choc qui l'opposera, le 12 août prochain, à l'Atalanta de Bergame en quart de finale de Ligue des champions. D'autres sénégalais sont également champions avec leur club.

En Belgique, l'arrêt de la saison de Pro League a permis à Krépin Diatta dans le club de Bruges de boucler sa saison avec le titre et un bilan de 6 buts 3 passes décisives en 22 matchs.

Il faut noter que Youssouph Badji, Amadou Sagna (prêté à l'inter-saison), Mamadou Diatta et Ousseynou Cavin Diagne, entre autres internationaux évoluant dans le club Belge ne sont concernés par le titre car n'ayant pas joué durant la saison.

Au Portugal, avec le titre de champion du Fc Porto Mamadou Loum Ndiaye, déjà avec la sélection A et le portier Mohamed Mbaye, convoqué chez les U20 et U23 sont entrés dans le palmarès.

PAPE ABDOU CISSE ATTEINT L'OLYMPE, DEMBA BA TRONE SUR ISTANBUL

Le défenseur des Lions Pape Abdou Cissé a déjà été sacré avec Olympiakos où évolue également son compatriote et défenseur Ousseynou Ba.

Dans le championnat Turc voisin, Demba Ba a terminé en beauté en décrochant avec son club d'Istanbul Başakşehir, le titre de champion de Turquie en coiffant au classement Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye.

Le premier de son histoire qui permet à l'attaquant sénégalais de retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochain. C'est le deuxième titre de Champion de Turquie pour Demba Ba qui l'avait remporté en 2017 avec le Besiktas.

LA REGULARITE ET L'EFFICACITE AU BOUT

Même s'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun titre ou trophée, les joueurs sénégalais se sont illustrés par leur régularité et se sont montrés décisif en club.

C'est le cas de Papiss Demba Cissé qui a eu le temps de démontrer qu'il avait de beaux restes dans le championnat turc. Il est actuellement le meilleur buteur sénégalais à l'étranger, cette saison.

L'ancien attaquant de Newcastle s'est emparé de la tête du classement des meilleurs buteurs de la Super Lig avec 22 réalisations.

Il est déjà le meilleur buteur de l'histoire d'Alanyaspor avec 38 réalisations en 55 matches disputés. Il est imité en France par Habib Diallo qui a fini comme l'un des meilleurs buteurs du championnat.

Auteur de 12 buts et 3 passes décisives, cette saison, l'international sénégalais et coéquipier de Opa Nguette et de Ibrahima Niane porte l'attaque du FC Metz pour sa 3ème saison chez les Grenats.

Des performances en contradiction avec les performances de son club, 15ème de Ligue 1 avant la suspension du championnat et avec 7 points d'avance sur le barragiste.

En Angleterre, on notera que Ismaël Sarr a bouclé sa meilleure saison depuis son arrivée en Angleterre.

Pour sa première année en Premier League avec son club de Watford, l'ancien joueur de Génération Foot a inscrit cinq buts et délivrer cinq passes décisives. En Italie, le capitaine des Lions et de Naples Kalidou Koulibaly s'est illustré en restant dans le même tempo que ses précédentes saisons.

Convoité par les grands clubs européens, le défenseur des Lions considéré comme l'un des meilleurs à son poste est annoncé sur le départ cet été. Mais, il ira avec la coupe d'Italie qu'il remporte pour la première fois. Un trophée qui permettra à Naples de jouer l'Europa League l'année prochaine.

En France, la voie de la Coupe d'Europe s'est ouverte pour l'attaquant Mbaye Niang et de son coéquipier et gardien des Lions, Edouard Mendy, auteur d'une très bonne première saison avec son nouveau club, le Stade Rennais. Si on ne le désigne simplement pas comme le meilleur gardien de la saison en Europe.

Prêté, Mbaye Niang a été cette saison un des éléments clés de la 3ème place obtenue par le club breton en Ligue 1, l'attaquant des Lions a terminé sa saison avec 14 buts au compteur et 7 passes décisives au moment de la suspension et de l'arrêt du championnat. Avec en prime la première qualification du Stade Rennes en C1.

FLOPS POUR KEITA BALDE, MOUSSA KONATE, WAGUE

La saison aura pris du plomb pour ne pas dire compliquée pour certains joueurs de l'équipe nationale. Si ce n'est plus des soucis physiques ou d'efficacité, c'est tout simplement lié à un manque de temps de jeu ou même de conflits avec le club employeur. Dans le lot Keita Baldé vient de boucler une des saisons compliquées de sa carrière.

Arrivé à l'AS Monaco en 2017, l'attaquant des Lions n'a pas réussi à s'imposer avec son club. D'où un bilan 2019/2020 maigre, avec seulement 5 buts inscrits.

En dépit de ce rendement, le joueur formé à Barcelone n'affiche pas ses envies de départ et entend rester au moins une saison de plus. La saison de son coéquipier sur le front de l'attaque des Lions et finaliste de la CAN 2019, Moussa Konaté, n'est pas des meilleurs, non plus.

L'attaquant du club d'Amiens a vécu l'une des ses pires saisons. A côté de ses pépins, son retour en pleine saison ne lui procurait rien de positif au club. L'ancien attaquant de Touré Kunda n'a finalement été que l'ombre de lui-même.

Re-touché à la cuisse, il a été contraint de rater deux mois de compétitions. Son club ne se porte pas mieux puisque son club Amiens est relégué en Ligue 2. S'il faut chercher le prototype de la saison ratée, il faudra sans doute le chercher chez Mbaye Diagne.

Finalistes de la CAN 2019, l'attaquant des Lions s'est tout bonnement éclipsé sur la scène européenne suite à une saison 2019-2020 compliquée sur fond de conflits avec son club de Bruges.

Suite à son départ de Galatasaray, son intégration dans le club belge où évolue son compatriote Krépin Diatta a été synonyme d'un conflit ouvert. Et pour cause, une pénalty ratée face au PSG au Parc des Princes.

Le «penaltygate» occasionne finalement sa mise à l'écart. Bien qu'il y ait des offres de Chine et d'Arabie, l'Angleterre, Nottingham Forest (Championship) aurait fait de l'attaquant des «Lions» sa priorité pour la saison prochaine.

Si le transfert se conclut, Mbaye Diagne tiendra une belle occasion cet été pour rebondir. Pour oublier sa saison Moussa Wagué, prêté le FC Barcelone, espérait retrouver du temps de jeu à l'OGC Nice et s'adaptait à sa nouvelle équipe.

Mais avec la suspension intervenue à cause la pandémie de la Covid19, il ne comptera que 5 matchs en Ligue 1.

Pis, le club niçois va même décider de ne pas lever l'option d'achat sur le prêt. L'international sénégalais retourne ainsi au FC Barcelone. Pisté en Turquie et en Angleterre, il pourrait voir ailleurs cet été