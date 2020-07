Cameroun: Annulation de la dette par l'Italie - 12 milliards de F à utiliser

Le ministre en charge de l'Economie, Alamine Ousmane Mey et l'ambassadeur Marco Romiti ont présenté le programme d'affectation des fonds hier à Yaoundé.

12 milliards de F. C'est le montant issu de l'annulation de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie pour la période 2020-2021. Ces fonds ont été orientés vers la réalisation de certains projets de développement. Le programme d'affectation de cet argent a été présenté hier alors que le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey et l'ambassadeur Marco Romiti co-présidaient à Yaoundé, la première session de l'année 2020 du comité ad hoc d'orientation et de suivi de l'accord bilatéral Cameroun-Italie sur l'annulation de la dette du Cameroun vis-à-vis de l'Italie. Au cours de ces travaux, les deux personnalités ont également procédé à la signature du document-cadre de mise en œuvre de ce nouveau programme.

Selon Alamine Ousmane Mey cette initiative a permis de tabler sur les opérations pour des périodes allant de 2019 à 2021. Il a indiqué que pour la période de 2020-2021, les 12 milliards de F issus de l'annulation de cette phase vont servir au développement des régions quelque part défavorisées que sont l'Extrême-Nord, le Nord, l'Adamaoua et l'Est ainsi que les zones économiquement sinistrées. Ces ressources vont financer les secteurs méritant un soutien additionnel pour améliorer les conditions de vie des populations. Marco Romiti a notamment cité de la santé, l'éducation de base et le développement rural ainsi que celui des filières agro-industrielles. Il s'agira concrètement de construire de construire des écoles et de les équiper en tables-bancs, bureaux de maîtres. Elles seront également constituées de blocs latrines, administratifs, forages à énergie solaire, logements d'astreintes et autres clôtures. Concernant la santé, des kits centre de santé intégré seront réalisés avec des bâtiments, logements d'astreinte, forages à énergie avec château d'eau et groupe électrogène ainsi que des équipements médicaux. Pour ce qui est du développement rural, un accent sera mis sur des projets importants.

D'après le Minepat, de manière globale, cette initiative d'annulation de la dette correspond aux périodes 2006 et 2042 et totalise près de 99 milliards de F