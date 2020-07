Congo-Brazzaville: Sénat - Emilienne Raoul appelle les deux chambres du parlement à collaborer

La présidente du Conseil économique et social, Emilienne Raoul, a appelé le 21 juillet à Brazzaville les deux chambres du parlement à travailler ensemble avec son institution au sortir des échanges qu'elle a eus avec le président du Sénat, Pierre Ngolo.

« Nous devons travailler ensemble. Nous devons recevoir régulièrement les projets de lois, les traités, les programmes, etc., car dans notre assemblée, on retrouve toutes les institutions, toutes les catégories socio-professionnelles qui sont en mesure d'examiner tous ces projets et de donner un avis », a-t-elle déclaré.

Elle a, à cet effet, rappelé qu'il y a trois assemblées dans notre pays, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, qui sont des institutions législatives, et le Conseil économique social et environnemental qui est une institution consultative.

Profitant de cette occasion, elle a remis au président du Sénat le rapport des deux sessions, inaugurale et extraordinaire, qui se sont tenues en décembre de l'année dernière, et annoncé la tenue, à partir du 27 juillet jusqu'au 10 août, de l'assemblée générale ordinaire dans un format assez particulier à cause du coronavirus.

« Nous ne serons pas les 75 comme d'habitude, nous serons moins nombreux pour respecter toutes les règles sanitaires qui ont été prescrites par le gouvernement », a-t-elle indiqué.

S'agissant de l'apport du Sénat dans le fonctionnement du Conseil économique social et environnemental, Emilienne Raoul a signifié que celui-ci est important.

« Lorsque le Sénat initie un projet de loi, il peut demander un avis au Conseil économique et social. Le président du Sénat nous a précisé encore que cela pourrait se faire à l'avenir si jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Notre institution comme son nom l'indique, Conseil économique social et environnemental traite de ces trois aspects. Mais lorsque les institutions que j'ai citées ne nous présentent pas de dossiers, nous faisons de l'auto saisine en choisissant un thème qui se pose au sein de la population, au sein de notre économie, de l'environnement et nous l'analysons tout en faisant des propositions, des recommandations au gouvernement et tous les rapports vont chez le chef de l'Etat », a-t-elle conclu.