Congo-Kinshasa: Livres - Bob Bobutaka théorise sur le parcours judiciaire, politique et législatif de Kengo wa Dondo

Le Pr Bob Bobutaka Bateko de l'institut supérieur des statistiques de Kinshasa et à l'Université de Kinshasa est archiviste, archivologue, expert en bibliothéconomie et bibliologie, docteur en sciences de l'Information et de la communication. Auteur prolifique avec déjà dix-huit ouvrages publiés en France, en Belgique et en Allemagne, il est l'auteur de l'ouvrage « Archives de droit, de politologie et de légistique, tome 1. Théorisation sur Léon Kengo wa Dondo » paru aux éditions Edilivre à Paris.

Intervenant dans l'émission « Métissage » animée avec maestria par Jeannot Matwaki Mofelele sur Radio Okapi à Kinshasa, le Pr Bob Bobutaka a éclairé la lanterne des auditeurs sur cet ouvrage inédit qui se penche, du point de vue scientifique, sur la carrière de Léon Kengo wa Dondo dans le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif lui qui était procureur de la République, chef du gouvernement et président du Sénat.

A propos, c'est un essai de 375 pages, dans lequel le Pr Bob Bobutaka s'est attelé à construire un corpus théorique et conceptuel englobant le droit, la politologie, la légistique, l'archivologie, la bibliologie et la communicologie pour expliquer l'humanisation de la mémoire institutionnelle nationale. «Dans mon souci de réfléchir sur la revalorisation du secteur documentaire en général, et spécialement dans le domaine des archives, j'ai voulu expliquer comment un individu peut être qualifié de document d'archives nationales. Et pour ce faire, j'ai exploité l'intelligence autour de Léon Kengo Wa Dondo. En fait, quand j'ai intitulé le chapitre 'Archives de droit, de politologie et de légistique', c'est simplement le reflet du parcours de l'intéressé qui a d'abord évolué dans le monde du droit avec la mention de procureur de la République. Et puis il a été chef du gouvernement, ainsi que ministre des Affaires étrangères, ici dans le cadre de la politologie comme une orientation d'étude. Pour terminer sa carrière, j'ai exploité sa carrière de la légistique qui est un domaine qui concerne la législation », a éclairé le Pr Bob Bobutaka.

Et il a affirmé : «Donc, le fait de dire 'Archives de droit, de politologie et de légistique', c'est vraiment l'expression du parcours de Léon Kengo Wa Dondo et lorsqu'on met l'accent sur les archives, c'est pour démontrer qu'à lui seul, c'est un document d'archives qu'on doit gérer avec dextérité dans ce pays ». Quant à sa motivation à écrire ce livre, le Pr Bob Bobutaka a soutenu : « Je me suis rendu compte que je pouvais appliquer, selon un certain enrichissement, un dicton d'Amadou Hampâte Bâ qui avait dit que lorsqu'en Afrique un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. J'ai réfléchi autrement pour dire si l'un de plus grands sages africains utilisait un peu une approche mortum, je veux utiliser une approche interactive. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité enrichir ce qu'Amadou Hampâte Bâ pour dire qu'en Afrique, un vieillard qui vit constitue un référentiel mémoriel interactif pour ses contemporains. Kengo wa Dondo, comme il est encore en vie, constitue pour nous Congolais, les universitaires, les scientifiques, les chercheurs, les politiques, un contexte d'échange, d'interactivité sur tout ce qu'il connaît sur ce pays, d'autant plus qu'il est actif depuis 1958 ». Après la publication du livre, le Pr Bob Bobutaka a eu un entretien enrichissant avec Kengo Wa Dondo.

Pour le Pr Bob Bobutaka, le livre est d'abord dédié à la science. Et il explique : « Le livre est d'abord scientifique, puisque j'ai voulu faire l'interdisciplinarité autour de Kengo wa Dondo comme juste un cas d'étude. En fait, le fondement est plus théorique où je mets en évidence les aspects du droit, de la politologie ainsi que de la légistique... Le livre a douze chapitres, mais l'exploitation des éléments sur Kengo Wa Dondo, c'est à partir du septième chapitre, car j'ai voulu que ce livre soit au service de la science, j'ai pris Kengo wa Dongo comme cobaye ».