Cote d'Ivoire: Marcel Amon-Tanoh - « J'ai décidé de me porter candidat .Je veux rassembler les hommes et fédérer les énergies »

Marcel Amon-Tanoh, ex-ministre des Affaires Etrangères qui fut également directeur de cabinet du Président Alassane Ouattara a décidé de se porter candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Il a fait l'annonce officiellement ce mercredi 22 juillet 2020, lors d'un point-presse, à Abidjan-Plateau.

« Au regard de l'expérience que j'ai acquise au service de mon pays, après vous avoir longuement écoutés et après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle.

Je veux rassembler les hommes et fédérer les énergies. Je veux être le trait d'union. Le trait d'union entre l'Etat et le peuple, le trait d'union entre le respect de nos traditions et notre désir de modernité, le trait d'union entre les religions, les régions et les générations, le trait d'union entre tous les Ivoiriens. Je veux parler à tous, agir pour tous », a déclaré M. Aman-Tanoh.

Mais avant, il a tenu à indiquer que sa profonde conviction est que la Côte d'Ivoire doit affronter les défis présents et ultérieurs. Et ce, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle vision, un nouveau logiciel et une nouvelle motivation.

Reconnaissant que beaucoup a été fait, il souligné que « nous avons oublié de construire des passerelles entre les hommes. »

Poursuivant, Marcel Amon-Tanoh a affirmé : « Nous avons restauré notre image, mais nous avons renoncé à notre cœur.

Cette vision a atteint ses limites et le pays s'est fortement crispé. » Ci-dessous l'intégralité de l'annonce de la candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020 de l'ex-ministre des Affaires Etrangères.