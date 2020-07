Maroc: Elu produit de l'année 2020 récompense 25 produits

Casablanca — "Elu Produit de l'Année", qui symbolise la plus vaste étude d'opinion, a récompensé pour la troisième année consécutive 25 produits de 8 marques différentes, annoncent, mercredi, les organisateurs dans un communiqué.

Ainsi, les produits Al Horra, Lesieur 3 graines et El Kef poudre lavage main, Taous savon liquide, El Kef pâte multi-usage et Taous savon pour le corps de la compagnie Lesieur Cristal se sont vus décerner respectivement les prix dans les catégories Huile d'olive, huile de table, lessive lavage main, savons liquides, pâtes multi-usages et savons corporels.

Les produits Pantene Golden Series, Gilettes rasoirs jetables, Oral-B Gum & Enamel, H&S 2 en 1, Pampers premium, Always cotton, Ariel lavage automatique, H&S Nautilus, Ariel Bleu semi-automatique et Pantene 3 minutes mircale de Procter & Gamble ont été primés dans les catégories Shampoings femmes, Rasoirs jetables, Oral Care, Shampoings mixtes, Couches pour bébés, Hygiène féminine, Lessive automatique, shampoings hommes, lessive semi-automatique et soins capillaires femmes.

Le prix de la catégorie Boissons énergétiques et boissons gazeuses sont revenus à Coca-Cola Energy et Hawai Ananas de The Coca-Cola Company, celui de "Stylos à bille" à Bic Cristal up de Bic Maroc, alors que pour la catégorie Thés, le sultan thé vert de la marocaine des thés et infusions a été primé.

Concernant les prix catégories Biscuits génoise, eau de table, Téléviseurs, Biscuits gaufrette et Biscuits sandwichés, ils ont été décernés à Génova (Best Biscuit Maroc), Amane Souss (Al Karama des eaux minérales), Samsung QLED TV (Samsung Maghreb), Silvia Duo (Best Biscuit Maroc) et Momo de la même compagnie.

Pendant une année entière, ces produits pourront brandir fièrement le logo de "Elu produit de l'année", permettant ainsi au consommateur de faire son choix rapidement et judicieusement, le tout en se basant sur l'avis de ses pairs, précisent les organisateurs.

Un véritable argument de vente, sur lequel les clients pourront reposer leur confiance, puisqu'il s'agit d'un label indépendant, réalisé suite aux réponses des consommateurs marocains eux-mêmes. Quelle que soit la catégorie (soins personnels, produits de beauté, hygiène, produits alimentaires, nettoyage, etc), le questionnaire est divisé en 3 parties, à savoir l'attractivité du produit, qui compte pour 30% de la note finale, l'intention d'achat, à 30% également et l'innovation perçue du produit, à 40%.

Dès lors qu'une marque s'inscrit au concours, il n'y a aucune interférence entre elle et les 3.000 personnes sondées. Le sondage réalisé par Nielsen Morocco, institut de recherche indépendant, est complètement anonyme, fait savoir le communiqué, notant que "ni les marques, ni Elu Produit De l'Année n'ont accès aux informations personnelles de l'échantillon".

Par ailleurs, toutes les entreprises participantes, ont, de ce fait droit, à un audit complet de la perception de leur marque sur le marché marocain.

Gagner un logo Elu produit de l'année, c'est entrer dans une grande famille internationale. Ce ne sont pas moins de 44 pays qui mettent leurs entreprises au défi chaque année. La Chine est notamment le dernier pays où le logo français s'est implanté.

Récompenser les équipes marketing et les produits innovants. C'est de cette idée qu'est né le logo Elu produit de l'année en 1987 en France. Depuis l'an 2000, la société Glocal, présidée par Philippe Gelder, connaît un rayonnement à l'international. Présente sur plus de 40 pays et sur les 5 continents, elle représente plus de 40 milliards de consommateurs.

Au Maroc, ainsi que dans chaque pays où l'entreprise est implantée, Elu Produit De l'Année symbolise la plus vaste étude d'opinion. Elle permet notamment de recueillir l'avis des consommateurs, offrant ainsi à ces derniers une sorte de guide d'achat et aux marques un argument marketing puissant.