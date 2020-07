Gabon: PANA - L'effectivité de la reprise des cours au Lycée Moukodoume

La reprise des cours est effective sur toute l'étendue du territoire gabonais pour les élèves de Terminale. Ils ont un mois pour préparer leur examen de baccalauréat. C'est le cas des élèves du lycée Célestin Moukodoume Itha de Pana.

Les cours ont repris dans tous les établissements ou presque du Gabon. Les candidats à l'examen du baccalauréat ont renoué avec les bancs de l'école depuis ce lundi 20 juillet. Après trois mois de vacances forcées dues à la crise sanitaire mondiale du Covid-19, les élèves des classes de terminale se préparent pour affronter le bac. Un mois seulement, c'est le temps des préparatifs.

Dans le département de la Lombo-Bouéguidi, notamment au lycée Célestin Moukodoume de Pana, la reprise des cours a été effective depuis ce lundi. « Nous avons bien repris les cours après trois mois de vacances forcées dues au Coronavirus qui a fait tant de morts à travers le monde. Les cours ont repris dans le strict respect des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités » confie Thierry Mesmin Mbamdji, le proviseur de cet établissement secondaire.

Les apprenants estiment que la reprise des cours est plus ou moins difficile. Trois mois à la maison, ce n'est pas choses aisée, et surtout avec le confinement et les mesures barrières qui se sont invitées dans le quotidien des populations. « Je dois avouer que la reprise n'est pas souvent chose facile. C'est petit à petit que nous allons reprendre nos automatismes. Je suis heureux de revenir en classe et de revoir, non seulement mes enseignants, mais surtout mes amis de classe. Avec le respect des mesures barrières, ça change quand-même nos habitudes. Mais bon, c'est pour la sécurité sanitaire des uns et des autres » lâche un des apprenants.

On note à des fins utiles que le lycée Célestin Moukodoume de Pana compte un effectif de 77 élèves pour toutes les terminales. Il y a 30 en Terminale A1 ; 44 en Terminale B et 3 en Terminale D .