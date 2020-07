Afrique: CAF - Mazembe et Raja sommés de payer 10.000 USD chacun

Le match date du 7 mars 2020, soit une semaine avant l'arrêt total des activités sportives suite à la pandémie de la maladie à coronavirus. Le TP Mazembe Englebert de la RDC recevait le Raja Club Athlétique du Maroc, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, dans le cadre des quart de finales retour de la Ligue de champions de la Caf.

La rencontre s'était soldée par un score de 1-0, en faveur de Mazembe, but de Jackson Muleka, à la 70ème sur pénalty. Alors que tout était fini pour Mazembe, éliminé à cette étape de la compétition malgré sa victoire, plus de 5 mois après, la Caf revient à la charge, et demande aux deux équipes de payer chacune 10.000 dollars américains. Pourtant, aucune partie n'est jamais plaint de quoi que.

D'après le Jury disciplinaire de la Caf qui s'est réuni mardi 21 juillet, par vidéoconférence, il s'était passé quelque chose pas très bien au cours de ce match. Les joueurs de Raja s'étaient très mal comportés avant le match notamment, pendant l'échauffement, en provoquant, semble-t-il, les supporteurs de Mazembe. Et les choses s'étaient passées très vite.

A charge de Mazembe, la caf relève que les dispositifs sécuritaires n'étaient pas à la hauteur du match. C'est rien que pour ça que les deux équipes sont sommées de payer, chacune, 10.000 dollars. Le jury disciplinaire, précise le communique, a d'abord entendu le Secrétaire Général du Raja Club Athletic, M. Anis Mahmoud, et le joueur porteur du dossard n°15, Iliass Hadad avant de prendre cette décision. Il ressort que durant l'échauffement, une altercation avait opposé le fameux Ilias Hadad aux supporteurs de Mazembe. Le joueur marocain a été entendu sur ses faits et gestes posés ce jour-là à l'encontre des supporteurs de Mazembe, qui seraient à la base de cette ébullition au stade.

Dans la motivation de sa sanction, la Caf reproche aux deux formations de jouer chacune sa partition dans ce que le jury disciplinaire appelle "les incidents au stade du TP. Mazembe". Le Raja Athletic Club paie donc le comportement non appréciable de son joueur qui a mis en effervescence le public du club noir et blanc, et Mazembe le fait de n'avoir pas assuré la sécurité lors cette rencontre.

Il y a lieu de rappeler que ce match était une rencontre à vive tension. A la manœuvre, il y avait un certain Ben Malango Ngita qui se passait pour la star du match. Un ancien de Mazembe qui est parti dans des circonstances pas très bien, mais qui est revenu jouer contre son ancien équipe. Pour le public des Corbeaux ayant assisté à ce match, tout autre joueur pouvait marquer contre leur équipe à Kamalondo sauf Malongo. Alors que pour ce dernier, ce match était pour lui, une occasion en or pour marquer les dirigeants de sa nouvelle équipe. Dommage, il n'avait pas réussi à marquer à Lubumbashi. Mais par contre, il avait plutôt marqué au match aller à Casablanca, score final 2-0.

Pour la suite et fin de cette Ligue de champions, en septembre prochain, le Raja Club Athlétique croisera Zamalek SC d'Egypte en demi-finales d'un côté, et de l'autre côté Wydad Athlétique de Casablanca sera face à Al Ahly d'Egypte.

EG