Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Amon-Tanoh annonce sa candidature

Marcel Amon-Tanoh veut briguer la magistrature suprême. Hier, au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Pullman au Plateau, il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre.

Face aux journalistes, cet ancien ministre des Affaires Étrangères a mis en évidence les motivations qui sous-tendent sa volonté. « Au moment où la Côte d'Ivoire se prépare à franchir cette étape dans sa marche vers le progrès, nous devons plus que jamais apporter des réponses viables à son rapport au monde d'aujourd'hui et aux difficultés de notre époque. Nous devons le faire dans la confiance et en toute sérénité. Je suis convaincu, de très longue date, que ce pays extraordinaire nous offrira davantage si nos cœurs battent à l'unisson pour l'aimer. Et nous ne pouvons réaliser cet objectif qu'en proposant une voie différente, un chemin de concorde et de paix véritable, gage d'un développement plus sûr et d'une prospérité partagée », a-t-il expliqué.

Puis de lâcher : « Ce chemin, je vous propose de l'emprunter avec moi. C'est pourquoi, au regard de l'expérience que j'ai acquise au service de mon pays, après vous avoir longuement écoutés et après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle ».

Ex-très proche collaborateur du Chef de l'État, Alassane Ouattara, président du Rhdp, formation politique qu'il a quittée en démissionnant de son poste de ministre des Affaires Étrangères, le 17 mars, Marcel Amon Tanoh a dit vouloir diriger la Côte d'Ivoire en vue de rassembler les hommes et fédérer les énergies, constituer le trait d'union entre l'État et le peuple ; entre le respect des traditions et le désir de modernité ; entre les religions et les générations. En un mot, un trait d'union entre tous les Ivoiriens.