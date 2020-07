Angola: Promotion de 13 officiers généraux des FAA

Luanda — Le ministre de la Défense nationale et des Vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos, a promu et investi mardi, à Luanda, 13 nouveaux officiers généraux et supérieurs des Forces armées angolaises (FAA).

Un lieutenant général a été promu au grade militaire de général, cinq brigadiers au grade militaire de lieutenant général, ainsi que sept brigadiers.

Parmi les promus, dix nouveaux officiers généraux ont été nommés à des postes de direction de l'Armée.

Dans des brèves déclarations faites à la fin de la cérémonie de passation de grade, le ministre de la Défense nationale et des Vétérans de la patrie a indiqué que la branche de l'Armée était complètement renouvelée, après avoir reçu un nouveau commandant en mai dernier, et maintenant le 2e commandant et un chef d'état-major.

"Il s'agit d'un acte qui vise à reconnaître le travail et l'effort d'un groupe d'officiers, dont les qualités personnelles, la compétence professionnelle et l'engagement au cours de leur longue carrière au service de la nation, n'ont jamais été remis en question", a-t-il déclaré.

João Ernesto dos Santos a recommandé aux officiers nouvellement promus de continuer avec le même dévouement et engagement dans le processus de restructuration, ainsi que la restructuration du ministère de la Défense nationale et des Vétérans de la patrie et des Forces armées angolaises, en tenant compte de l'actuelle situation économique et ainsi que la nécessité de la défense du pays et du respect des engagements régionaux et internationaux.