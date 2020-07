Congo-Brazzaville: Baccalauréat 2020 - Anatole Collinet Makosso s'assure du bon déroulement de l'examen dans le Pool

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation s'est rendu, le 22 juillet, à Kinkala, Ignié et Kintelé pour se rendre compte des conditions du déroulement des épreuves écrites du baccalauréat général, session de juillet 2020 dans le département du Pool qui compte deux mille sept cent soixante-seize candidats dont quatre cent onze candidats libres.

Accompagné des conseillers du président de la République et du Premier ministre à l'Education, du préfet du Pool, du président de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo et de quelques syndicats des enseignants, Anatole Collinet Makosso a commencé sa visite d'inspection au centre du lycée 5 Février de Kinkala. Visiblement, tout se passe bien. Les cache-nez sont distribués à la fin de chaque épreuve, les seaux d'eau, les gels hydroalcooliques et les thermoflashs sont disponible. Un dispositif qui symbolise la lutte contre la pandémie à coronavirus.

Ce constat était le même au centre du collège Moundongo, toujours à Kinkala, au centre du CEG d'Igné ainsi qu'à l'école primaire et au lycée de Kintélé. Outre les conditions administratives, pédagogiques et pratiques qui sont réunies dans le Pool, la sérénité également se lisait dans le visage de la plupart des candidats des différents centres visités par la délégation. «Aujourd'hui, nous avons composé sur nos matières de base, à savoir le français et l'anglais. Tout va bien et je crois que je serai admis parce que nous composons normalement. Dieu a exaucé une partie de ma prière concernant la tenue de l'examen cette année. Mon nom sera sur la liste des admis », a déclaré un candidat d'Igné.

Et Gadite Abi Bonazebi, candidate au CEG de Kinkala, a remercié les autorités pour les efforts fournis dans le cadre de la préparation et de l'organisation de cet examen. Mais, dans ce centre, un élève qui devrait composer à Mindouli n'a malheureusement pas vu son nom affiché. Il était obligé de se rapprocher du centre de Kinkala pour passer les épreuves. Du coup, ce dernier n'a pas pu composer le premier jour et le ministre a personnellement instruit les deux chefs de centre concernés ainsi que le directeur départemental à élaborer un rapport qui sera joint aux copies de l'élève.

A cet effet, Anatole Collinet Makosso a confirmé que, sur le plan administif, toutes les mesures sont prises pour faire face à ces genres de situation. Il estime que ce candidat fait surement partie de ceux qui ont tenté de prendre l'inscription auprès des escrocs. « Il s'agit de ces élèves qui veulent contourner l'administration. Chaque fois que nous avions du mal à oganiser les examens dans le Pool, nous nous organisions pour aller chercher les élèves dans les localités inaccessibles afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité. Aujourd'hui, tout se passe bien. Aucun élève ayant le droit de passer son examen d'Etat ne doit en être privé. C'est un principe du gouvernement. Même ceux qui sont dans le faux composent mais on crée les conditions pour empêcher les irrégularités. Voilà pourquoi certains élèves composent au bénéfice du doute », a-t-il rappélé.

Notons que pour ce deuxième jour, les séries littéraires ont planché sur le français et les sciences physiques pour les séries D et C, puis la langue anglaise pour toutes les séries. La journée du 23 juillet est consacrée aux épreuves d'histoire-géographie et la deuxième langue pour les séries littéraires. Les candidats des séries scientifiques affronteront les sciences de la vie et de la terre et l'histoire, à la deuxième heure. Le dernier jour, tous les candidats vont composer sur les mêmes matières, à savoir la philosophie puis l'éducation physique et sportive. Cette dernière épreuve n'aura pas, cette fois-ci, la pratique. Tout va se faire à l'écrit.