Congo-Kinshasa: Fin de l'état d'urgence - Un chronogramme pour la reprise progressive des activités

Dans son adresse, qui marque le retour à la vie normale, le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a insisté sur l'observance des mesures barrières, notant que la fin de l'état d'urgence ne voudrait pas dire la fin de l'épidémie de covid-19 en RDC.

Après six reports, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a finalement levé officiellement l'état d'urgence sanitaire décrété depuis le mois de mars 2020. Le chef de l'Etat congolais s'est adressé solennellement à la nation pour annoncer la fin de cette période exceptionnelle liée à la riposte à la pandémie à coronavirus. « Aujourd'hui 21 juillet à minuit prend fin l'État d'urgence sanitaire. Les mesures y relatives cessent d'avoir effet », a-t-il indiqué.

Félix Tshisekedi a, par la même occasion, donné le chronogramme de la reprise progressive des activités sur toute l'étendue du territoire national, dans cette adresse qui marque le retour progressif à la vie normale.« Nous devons adapter nos stratégies de lutte contre ce fléau », a-t-il dit.

Pour le président de la République, la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de covid-19 en RDC. Ce qui l'a amené à affirmer que les mesures sanitaires seront de stricte observation, dont le port des masques, le lavage des mains, la distanciation physique, etc. Il a, pour ce faire, recommandé le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie. En décidant la fin de l'état d'urgence sanitaire, Félix Tshisekedi a pensé qu'il était « question de faire l'équilibre entre santé physique et celle de notre économie ».

Un chronogramme à appliquer avec les autorités nationales, provinciales et locales

Si les églises, écoles, ports, frontières et stades doivent encore attendre le début du mois prochain pour reprendre leurs activités, le chef de l'État a néanmoins décidé de la reprise immédiate des activités commerciales dont une grande partie s'exerce dans l'informel qui, du reste, pèse considérablement dans l'économie de la RDC. Félix Tshisekedi a indiqué la reprise des activités commerciales, à partir du 22 juillet 2020. Il s'agit, selon le chef de l'Etat, des magasins, banques, transport en commun, célébration et réunions, bars, entreprises, etc., alors que la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes terminales, est programmé au 3 août.

Le 15 août 2020, il y aura la réouverture des églises, des mouvements migratoires interprovinciaux, des frontières, des aéroports et ports ainsi que des salles de spectacles, des discothèques, des stades et salle des fêtes. Le chef de l'Etat a, par ailleurs, indiqué que les mesures prises en ce qui concerne la gestion des obsèques restent inchangées et de stricte application. « Pour les funérailles, les dispositifs actuels doivent être maintenus et doivent être de stricte application », a-t-il dit, insistant sur la nécessité d'observer les mesures barrières partout.