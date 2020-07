Congo-Kinshasa: Covid-19 - La quinzième province touchée par la pandémie

La coordination nationale de la riposte au coronavirus conduite par le Pr Jean-Jacques Muyembe signale dans son bulletin du 21 juillet qu'une nouvelle province vient d'être touchée par cette pandémie.

Il s'agit de la province du Kasaï qui a enregistré son premier cas le jour même de la levée d'état d'urgence par le chef de l'Etat. C'est la quinzième province sur les vingt-six que compte le pays à être affectée par cette pandémie qui a fait un cumul de huit mille six cent vingt-six cas confirmés. La situation épidémiologique de la maladie révèle une hausse de cas de guérison. A la date du mardi 21 juillet, deux cent soixante-deux personnes ont quitté les hôpitaux. En revanche, quatre-vingt-douze nouveaux cas ont été contaminés. Sept cent quarante et un échantillons testés sont rapportés dont soixante-sept à Kinshasa, quinze au Nord-Kivu, quatre en Ituri, deux au Sud-Kivu, deux au Kwilu, un dans le Haut-Uélé et un au Kasaï. Un décès a été aussi signalé. Rappelons que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de huit mille six cent vingt-six dont huit mille six cent vingt-cinq confirmés et un probable.

Au total, cent quatre-vingt-dix-sept décès ont été rapportés et quatre mille sept cent quatre-vingt-dix personnes guéries sont sorties des centres de traitement. Il y a lieu d'indiquer que la levée d'état d'urgence ne signifie pas la fin de la pandémie. La liesse observée dans la population kinoise ne doit pas céder la place à la non-observance des gestes barrières au risque d'augmenter la propagation de la Covid-19. Il faut que la population soit sensibilisée au respect strict des mesures de protection telles que le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains.