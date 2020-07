Afrique: Cheikh Sarr, Fiba - «Le continent a besoin de ligues professionnelles fortes pour construire et développer le jeu»

Être entraîneur au plus haut niveau du basket-ball africain est probablement l'une des tâches les plus difficiles du jeu, mais c'est aussi une expérience que certains garderont en mémoire pour le reste de leur carrière. Selon le coach des instructeurs de la Fiba, Cheikh Sarr, l'Afrique a besoin de ligues professionnelles fortes pour construire et développer le jeu.

Cheikh Sarr est entraîneur sur le continent depuis plusieurs années. Après avoir été entraîneur adjoint de l'équipe masculine du Sénégal, il a pris en charge l'équipe pour l'Afrobasket Fiba 2013, où elle a terminé à la troisième place après avoir battu la Côte d'Ivoire, pays hôte, au match pour la troisième place.

Un an plus tard, Sarr a mené son pays au deuxième tour de la Coupe du monde de basket-ball de la Fiba en Espagne. Et avant de mener le Sénégal à la deuxième place de l'Afrobasket féminin de la Fiba 2019, il a propulsé son pays au deuxième tour de la Coupe du monde de basket-ball féminin de la Fiba 2018.

Cheikh Sarr a reconnu que le fait de gagner au niveau continental ou mondial apporte un investissement dans les programmes de basket-ball.

Cependant, il semblait préoccupé par la façon dont les entraîneurs sont engagés : «Malheureusement, le processus pour arriver au plus haut niveau est toujours associé à des contrats à court terme, ce qui signifie un contrat de deux ans maximum», a-t-il déclaré.

«Le stress et l'exposition sont les émotions courantes auxquelles les entraîneurs des équipes nationales doivent faire face, car les fédérations nationales comptent sur les résultats des équipes nationales à l'Afrobasket ou à la Coupe du monde pour obtenir un nouveau mandat de quatre ans.

Le niveau du basket-ball [en Afrique] continue de croître par rapport au basket-ball européen ou asiatique, et seuls quelques pays africains répondent aux besoins en termes d'infrastructures et de logistique», a-t-il poursuivi.

Quant à l'avenir du jeu, M. Sarr a noté que dans les cinq prochaines années, «les fédérations africaines [de basket] doivent démontrer leurs capacités et leur volonté de mettre en place un système solide sur quatre ans, basé sur un plan stratégique (beaucoup d'entre elles ne l'ont pas) afin de soutenir le développement du jeu».

«Avec la Bal [Basketball Africa League], les entraîneurs et les joueurs doivent être entourés de managers professionnels, et doivent évoluer vers la ligue professionnelle de basket-ball.

Le leadership et la vision sont les éléments clés auxquels l'Afrique est confrontée, car les fédérations nationales sont les plus susceptibles de gérer les principales directives lorsqu'il s'agit de gérer le processus d'élection du conseil d'administration, mais moins lorsqu'il s'agit de réévaluer le statut des entraîneurs et des joueurs sur une base professionnelle», a expliqué Cheikh Sarr. Selon lui, «l'Afrique a besoin de ligues professionnelles fortes pour construire et développer le jeu».