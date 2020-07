Afrique du Nord: Algérie-Russie - Lavrov salue le niveau des relations bilatérales

Moscou — Le Ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a salué, mercredi à Moscou, le niveau des relations entre la Russie et l'Algérie, insistant sur l'importance de les promouvoir, à travers la relance de la commission mixte de coopération économique et commerciale.

Lors d'une conférence de presse conjointe animée avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum qui effectue une visite de travail en Russie, M. Lavrov a mis en avant "l'importance et l'efficacité" de la commission mixte de coopération entre les deux pays qui contribue à "la promotion de la coopération économique et commerciale" au plus haut niveau, soulignant que "la baisse du volume des échanges commerciaux durant le premier semestre de l'année en cours est dû à la pandémie du nouveau coronavirus".

Dans ce contexte, M. Lavrov a mis en exergue "le rôle positif de la commission intergouvernementale mixte de coopération militaire et technique qui "devrait tenir sa nouvelle session au deuxième semestre 2020".

Outre l'engagement des deux parties à "œuvrer à la réunion des conditions idoines favorables à l'établissement de contacts entre les deux peuples algérien et russe et au développement des relations humaines", les deux responsables ont convenu "d'intensifier la coordination entre les deux ministères, y compris à travers le parachèvement du travail entamé et la signature de plusieurs accords bilatéraux dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'espace, la coopération dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, l'ouverture mutuelle des centres culturels et l'équivalence mutuelle des diplômes d'enseignement".

A cette occasion, il a rappelé le récent entretien téléphonique entre le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue russe, M. Vladimir Poutine, lors duquel les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de hisser les relations bilatérales à un plus haut niveau.