Algérie: Bouira-AADL 2013 - Le foncier "est disponible pour lancer les projets restants"

Bouira — Le foncier "est disponible pour lancer les projets de logements restants de l'Agence de l'amélioration et de développement du logements (AADL) du programme 2013, à Bouira, a rassuré mercredi le secrétaire général de wilaya, Dahou Mestapha.

"Pour les projets AADL, le foncier est disponible, malgré qu'il pose un sérieux problème pour les autres types de logements à Bouira", a expliqué M. Dahou, qui recevait une délégation des souscripteurs au programme AADL 2013.

Dans la matinée, plus de 200 souscripteurs à ce programme ont observé un sit-in devant le siège de la wilaya pour protester contre le retard et le non lancement de quelques projets AADL à Bouira, a-t-on constaté.

Les souscripteurs au programme AADL 2013 ont réclamé l'intervention des autorités locales pour booster la cadence des travaux et lancer tous les projets de cette formule, dite location-vente, à Bouira.

"Le projet des 384 unités AADL à Tiliouine (Lakhdaria), celui des 1890 d'Ouled Bellil à Bouira, ainsi que le projet de plus de 1000 logements de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira), ne sont toujours pas lancés", a expliqué à l'APS, un membre de l'association locale des souscripteurs AADL, Bachir Sidi Ali.

Lors d'une réunion entre le secrétaire général de la wilaya et les représentants des protestataires, le représentant local de l'AADL, Hamza Belkaid, a expliqué que les études sont en cours et que des avis d'appels d'offres nationaux ont été lancés pour attribuer prochainement ces trois projets (Ouled Bellil, Sour El Ghouzlane, et Tiliouine). "Nous avons déjà choisi les bureaux d'études pour lancer ces projets", a-t-il rassuré.

A propos du ralentissement de la cadence des travaux des projets en cours de réalisation, M. Belkaid a précisé qu'il est du à quelques contraintes techniques et à la crise sanitaire de la covid-19 que vit la wilaya et tout le pays.

Concernant le projet des 300 logements implantés à Herkat (Ville de Bouira), "les travaux ont été relancés après un arrêt de quelques semaines", a assuré le directeur local de l'AADL.

Les représentants des protestataires ont également soulevé le problème de choix de sites ainsi que le retard dans la prise en charge des recours introduits auprès de l'agence locale de l'AADL.

Le directeur local de l'AADL a répondu que ces préoccupations seront transmises directement à la direction générale de l'AADL. "Nous devons prévoir l'organisation d'une rencontre avec le directeur commercial de l'agence nationale (AADL) pour tenter de trouver les solutions idoines et définitives aux contraintes soulevées", a-t-il souligné.