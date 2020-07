Congo-Kinshasa: Violabilité du siège du parlement - Mabunda interpelle la classe politique, Thambwe Mwamba déplore

La session ordinaire au parlement débutée le 15mars dernier s'est achevée exceptionnellement mercredi 22 juillet 2020. La pandémie meurtrière à coronavirus a été à la base non seulement de cette prolongation ou retardement, mais aussi et surtout du format réduit des plénières sous lesquelles les Députés nationaux ont siégé les uns dans la salle de Congrès d'autres via la vidéoconférence, tandis qu'au Sénat tous les sages de la République avaient la facilité de participer pleinement aux plénières. A l'occasion de la clôture de la session de mars, Mme Jeanine Mabunda a interpellé la classe politique, appelle à s'abstenir des discours dangereux, violents, ethniques et tribales qui ne favorise pas l'unité du pays. Dans la Chambre haute du parlement, Thambwe Mwamba a déploré pour sa part la violabilité récurrente du siège du Parlement des suites des actes d'incivisme et de vandalisme dont l'institution a été victime.

La paix et l'unité nationale

Dans son oral de clôture, la Présidente de l'Assemblée nationale a dressé un tableau sombre de la vie socio-économique du congolais en cette période caractérisée par des conséquences incalculables de la pandémie à COVID-19. Elle s'est appesantie sur la responsabilité de la classe politique dans les troubles que connaissent les institutions ainsi que les menaces à la paix et à la cohésion nationale sur fond des discours séparatistes et tribaux. « Nous devons dépasser nos divergences politiques et privilégier l'essentiel à savoir, la paix, l'unité nationale et les besoins sociaux de base du peuple congolais», a-t-elle martelé devant les Députés réunis en plénière et prêts à débuter leurs vacances.

Dialogue inter Institutionnel

En dépit du contexte difficile caractérisé par la covid et ses ravages sur tous les plans, l'Assemblée nationale s'est acquittée de sa double mission à savoir, voter les lois et contrôler l'exécutif. Six prorogations ont été votées par la chambre basse ainsi que d'autres lois comme celle relative à l'agriculture.

Et sur le plan du contrôle parlementaire, les députés nationaux ont interpellé plusieurs membres du gouvernement à commencer par le Premier ministre sur la gestion des conséquences de la covid19. Mme Jeanine Mabunda a également déploré les violations systématiques du siège du parlement par les militants d'un parti politique. Elle en appelle au dialogue inter institutionnel pour résoudre tout différend entre politiques.

Et face à la misère qui ronge la population, la speaker de la Chambre basse a appelé le gouvernement à agir de façon responsable pour atténuer tant soit peu les frustrations d'un peuple très pauvre vivant sur une terre potentiellement riche. Le peuple congolais ne trouve pas son compte dans les polémiques politiques stériles mais plutôt dans le travail qui est fait pour sa survie, sa sécurité et son pain quotidien a conclu Jeanine Mabunda qui a souhaité à tous les élus des bonnes vacances dans leurs circonscriptions respectives.

Une justice indépendante

Dans son discours de clôture, la speaker de l'Assemblée nationale a appelé la classe politique à redonner l'espoir à la population et à ne pas utiliser la justice comme un instrument de règlement des comptes. «Je fais l'appel d'une mère à l'élite politique. On découvre depuis un certain temps un discours dangereux, violent, ethnique, tribale, qui met en péril les équilibres de la nation congolaise. Des tracts où une communauté menace une autre, la visibilité de certains drapeaux étrangers à l'Est du pays pour demander l'autorisation dans quelques-unes de nos provinces, parce que nous n'en arrivons pas à leur donner l'espoir. Il faut vraiment que ça nous serve d'alerte pour changer notre façon d'agir politique, pour privilégier la concorde nationale, une justice sociale, équitable, non partisane et non utilisée à des fins de règlement des comptes. Et où la représentativité et le dialogue national se fait à l'intérieur des institutions. Nous, à l'Assemblée nationale, nous devons penser Congo et non tribu », a-t-elle déclaré à la fin de son discours.

Thambwe Mwamba hausse le ton

Bien avant au Sénat, Alexis Thambwe Mwamba dénonce la violabilité récurrente du siège du Parlement des suites des actes d'incivisme et de vandalisme dont l'institution a été victime. « Le siège du Parlement a été de façon récurrente victime des actes d'incivisme et de vandalisme ayant même porté atteinte à son inviolabilité au point d'entraîner le décès d'un Député national en la personne de Kakule Mpopolo, élu du territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri», rappelle le doyen du Sénat. Et ce, avant de reconnaître le contexte particulier dans lequel s'est tenu la session de mars après que la pandémie du coronavirus ait affecté la RDC. « Cette session s'est déroulée dans un contexte très particulier. En effet, la pandémie de la Covid-19 s'étant invitée dans notre pays le 10 mars 2020, le Président de la République avait, le 24 mars 2020, pris l'ordonnance portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire assorti des mesures nécessaires. Au nombre de ces mesures, figurait celle interdisant tout rassemblement ou toute réunion à plus de 20 personnes. Le secrétariat technique contre la Covid-19 a recommandé au Sénat la réduction de son effectif à 60 membres maximum pour pouvoir siéger en séance plénière. Les autres sénateurs étant obligés de se faire représenter par leurs collègues porteurs des procurations (... ) », fait-il savoir.

A noter que cette clôture a été retardée au parlement à cause de la prorogation à six reprises de l'état d'urgence décrété depuis le 24 mars dernier par le Président de la République Félix Tshisekedi, levé depuis mardi 21 juillet 2020. La session de mars se clôture au moment il y a crise visible au sein de la coalition au pouvoir FCC-CACH, incarnée dans cette affaire des nominations dans l'armée et dans la magistrature.