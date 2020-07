Congo-Kinshasa: Levée de l'état d'urgence - Bars et terrasses retrouvent leur ambiance

Mardi 22 juillet 2020, les bars et terrasses ont refoulé le monde quelques heures après la levée de l'état d'urgence par le Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Les coins chauds de la capitale qui se situent dans quelques communes dont Bandal, N'djili, Kalamu et Lingwala ont repris avec les anciennes habitudes avant COVID-19. Déjà, à partir de 16 heures, des lieux d'ambiance ont été pris d'assaut par des consommateurs des boissons alcoolisées.

Visiblement, après cette annonce de la levée de l'état d'urgence, la joie a été abondamment partagée par des gérants, tout comme par des consommateurs. « Le Chef a parlé et on doit respecter. Il a pour une fois pensé à son peuple et a bien agi pour notre intérêt mais il reste une chose, c'est le taux du dollar qu'il peut revoir à la baisse pour que tout marche à nouveau et que nous le votions de nouveau en 2023 », se réjouit un client sur Nyangwe.

"Le travail est important dans la vie de l'homme car il assure son avenir et son développement, nous avons fait plusieurs mois à la maison sans boulot, savez-vous ce que nous avons enduré pendant ce temps? Je ne pense pas, mais sachez que ça été un calvaire pour moi avec les histoires de loyer, la nourriture et autres petits besoins pour la prise en charge de ma famille, donc je dois être content et par là je remercie et félicite le Président de la République pour ce travail tant abattu afin de maîtriser cette pandémie", a déclaré Alex, un gérant de bar. A la question de savoir comment il compte gérer ses clients car le Président l'a bien signalé que la levée de l'état d'urgence n'est pas égale à la fin de la pandémie. Pour lui, "ce problème-là est déjà réglé car il y aura 3 personnes par table et les tables seront très espacées les unes des autres, déjà dans chaque coin, il y a des lave-mains avec des gels désinfectants pour garantir et nous pensons à installer des thermomètres toujours dans le but de maîtriser et de prévoir cette pandémie".

Il faut signaler que certaines activités comme les églises, les écoles, les universités et autres établissements d'enseignements suivront un programme bien tracé pour leur réouverture qui s'annonce au mois d'août.