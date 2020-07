Algérie: Relizane - Le cheikh de la zaouia Hebria Mustapha Senoussi inhumé dans le cimetière d'Ouled Benaouda à Zemmoura

Relizane — Le corps du cheikh de la zaouia Hebria, Mustapha Senoussi, décédé mardi soir à Relizane à l'âge de 84 ans, a été inhumé mercredi dans le cimetière d'Ouled Benaouda dans sa ville natale Zemmoura en présence de chouyoukh des zaouias de la région.

Cheikh Mustapha Senoussi, né le 20 janvier 1936 à Zemmoura (wilaya de Relizane) au sein d'une famille connue pour son savoir, apprit et étudia le Coran, le fiqh (jurisprudence) et la linguistique auprès de son père à la zaouia Hebria, a-t-on appris des membres de sa famille.

Il s'était déplacé dans les différentes régions du pays et du Maghreb où il contacta des cheikhs de zaouias et des théologiens pour parfaire son savoir en la matière. Il occupa plusieurs postes dont ceux d'enseignant durant plus de 20 ans dans le secteur de l'éducation, d'imam durant dix ans et de chef de service de l'enseignement, de la formation et de la culture islamique à la direction des affaires religieuses de la wilaya, selon un membre de sa famille.

Le défunt laisse derrière lui plusieurs livres et ouvrages sur les érudits de la wilaya de Relizane, les hommes soufis et l'histoire de Zemmoura, entre autres, en plus de mémoires et de publications. Il participa aussi aux éditions précédentes de "Edourouss El Mohammadia" organisées chaque année par la zaouia Belkaidia Hebria à Oran.