Algérie: La ministre de la Culture et des ARTs lance un chantier de réforme du théâtre

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a lancé mercredi à Alger un chantier de réforme du théâtre sous la houlette du dramaturge H'mida Ayachi dans le cadre d'un programme d'action visant à "réaliser l'efficacité économique".

"Le chantier de réforme du théâtre vise à asseoir une vision en droite ligne avec le Plan d'action du Gouvernement, qui insiste sur l'impératif de réaliser l'efficacité économique dans les différents secteurs", a précisé Mme Bendouda.

Après avoir rappelé que "le théâtre est un art populaire et élitiste qui ne saurait s'éloigner de la société et des milieux intellectuels", la ministre de la Culture a souligné que son département "fonde sa politique théâtrale sur des notions économiques à même de garantir à cet art et aux gens du théâtre un certain confort financier, tout en contribuant à l'essor de l'économie culturelle".

Mme Bendouda a, en outre, fait savoir que ses services comptaient "imprimer une nouvelle dynamique au théâtre, afin qu'il repose sur de véritables soubassements alliant l'artistique, le cognitif et l'économique", affirmant que "le théâtre est l'un des domaines de la culture dont l'existence et le cheminement devraient être envisagés d'un point de vue économique pour qu'il puisse se distinguer et s'imposer".

Dans le même sillage, la ministre a évoqué le théâtre privé qui jouit d'un intérêt particulier, faisant état d'une coordination pour la création de compagnies de théâtre privé à travers le territoire national, en particulier dans les grandes villes", estimant que "la consécration de l'activité et de la présence théâtrales se veut un acte et un appel solennel à la citoyenneté".

Mme Bendouda a appelé les parties intéressées à interagir avec ce chantier, encadré par le dramaturge H'mida Ayachi et composé de plusieurs hommes de théâtre et comédiens dont Ziani Chérif Ayad, Abdelkader Djeriou, Mohamed Yahiaoui, Mohamed Boukkeras et autres.

Ce groupe de travail aura plusieurs objectifs à atteindre dont la finalisation du projet de théâtre de ville, l'évaluation de la situation des théâtres et la proposition de solutions, la résolution des problèmes des coopératives théâtrales et leur conversion en startups.